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FRANCE

OM – PSG (1-2) : une agression scandaleuse a eu lieu au Vélodrome 

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 08:00
Les supporters de l'OM

En marge du Classique entre l’OM et le PSG (1-2), un journaliste a été agressé aux abords du Vélodrome dimanche soir.

La soirée de dimanche a été électrique au Vélodrome. Elle a malheureusement pris une tournure bien plus grave après le coup de sifflet final. En marge de l’affiche entre l’OM et le PSG (1-2), un journaliste de BFMTV Marseille Provence a été victime d’une agression alors qu’il réalisait un micro-trottoir aux abords du stade.

Dépôt de plainte et aux urgences 

Une scène qui a rapidement fait réagir. D’après la rédaction de la chaîne d’information, le journaliste a d’abord été victime d’une agression verbale avant d’être « agressé physiquement ». Il a ensuite été conduit aux urgences afin de passer des examens médicaux. Face à ces faits, le journaliste a décidé de porter plainte. Une démarche soutenue par son média, mais également par l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF). 

L’UJSF a tenu à apporter son soutien à son confrère et à condamner les faits survenus dimanche soir. « L’un de nos confrères de BFMTV Marseille Provence a été agressé verbalement et physiquement dimanche en marge du match OM-PSG, alors qu’il réalisait un micro-trottoir à l’issue de la rencontre, aux abords du Vélodrome », indique notamment l’organisation.

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L’UJSF au soutien 

Le groupe RMC-BFMTV a également réagi et annoncé son soutien au journaliste dans sa démarche judiciaire. La direction a déclaré « s’associer pleinement à ce dépôt de plainte et engagera les poursuites judiciaires appropriées ».

Une affaire qui vient donc ternir une nouvelle fois l’après-match de cette rencontre très attendue entre l’OM et le PSG. Au-delà du résultat sportif, ce sont désormais ces faits de violence visant un journaliste qui font parler.

La section Provence de l’UJSF a, de son côté, adressé « ses vœux de prompt rétablissement » au jeune journaliste, tout en lui apportant son soutien après cette agression.

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