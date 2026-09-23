Le début de saison étincelant du FC Barcelone pourrait connaître un sérieux coup de moins bien à cause des finances du club catalan.

Le FC Barcelone peut avoir le sourire sur le terrain, mais beaucoup moins dans ses comptes. Après un début de saison parfait, le club catalan doit toujours composer avec une situation financière particulièrement lourde. Au cœur des inquiétudes : le coût colossal de l’Espai Barça, dont la facture atteint désormais 1,8 milliard d’euros.

Et selon les calculs de The Athletic, l’ensemble des emprunts du Barça pourrait dépasser les 2,6 milliards d’euros. Sur le terrain, tout va pourtant pour le mieux. Le FC Barcelone a remporté ses sept premières journées de Liga et affiche déjà une dynamique très intéressante sous les ordres de Hansi Flick. Avec 12 buts en championnat, Raphinha s’est notamment illustré en ce début d’exercice, tandis que le Barça a également parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions avec une large victoire (5-1) contre Feyenoord. De quoi offrir quelques raisons de sourire aux supporters catalans.

Mais derrière les résultats sportifs, les vieux problèmes économiques du club sont toujours bien présents. Depuis plusieurs années, la direction barcelonaise multiplie les opérations financières afin de dégager des marges de manœuvre, notamment à travers la vente de certains actifs et d’une partie des futurs revenus du club. Au centre de cette équation se trouve l’Espai Barça, le gigantesque projet destiné à moderniser le Camp Nou et l’ensemble des infrastructures du club.

Un chantier qui n’en finit plus au FC Barcelone

Le stade est en travaux depuis mai 2023 et les nombreux retards ont déjà eu de lourdes conséquences pour le Barça. Après deux saisons disputées à Montjuïc, le club doit progressivement retrouver le Camp Nou à partir de novembre 2025. Mais ce retour ne signifiera pas pour autant la fin des perturbations. Le Barça devra en effet de nouveau quitter son enceinte durant la saison 2027-2028 afin de permettre l’installation du toit du stade. Un nouveau contretemps qui devrait encore peser sur les finances du club, alors que le coût global du projet a déjà considérablement augmenté.

C’est ce que révèle The Athletic dans une enquête publiée ce mardi. Le FC Barcelone vient d’obtenir l’autorisation de contracter 510 millions d’euros de dette supplémentaire. Sur cette somme, 300 millions seront consacrés à la poursuite des travaux du Camp Nou, tandis que 210 millions serviront à couvrir les besoins opérationnels du club. Une enveloppe qui vient encore alourdir une facture déjà vertigineuse. Le budget global de l’Espai Barça atteint désormais 1,8 milliard d’euros, soit trois fois le montant initialement approuvé en 2014.

Des retards qui coûtent cher

Le problème pour le Barça est que ces nouveaux investissements interviennent alors que le club continue déjà de subir les conséquences financières des retards du chantier. D’après les chiffres cités par The Athletic, la direction catalane estime avoir dépensé 17 millions d’euros supplémentaires en frais de fonctionnement et 24 millions en investissements en raison de cette situation. À cela s’ajoute le manque à gagner lié à l’absence d’un Camp Nou pleinement opérationnel. Pendant plusieurs saisons, le Barça n’a donc pas pu profiter de l’ensemble des recettes qu’aurait normalement générées son enceinte historique. Et la situation pourrait encore se compliquer.

Selon les calculs de The Athletic, le montant total des emprunts du FC Barcelone pourrait dépasser les 2,6 milliards d’euros en fonction des différentes échéances de remboursement. Une partie de cette dette est directement liée au financement du nouveau Camp Nou et doit être remboursée grâce aux revenus futurs générés par le stade. Mais les 210 millions d’euros destinés aux besoins opérationnels suscitent davantage d’interrogations. Contrairement aux emprunts servant à financer une infrastructure censée générer de nouvelles recettes, cette dette doit permettre au club de répondre à ses besoins de trésorerie. Elle sera notamment garantie par de futurs revenus télévisuels.

Des intérêts qui pèsent déjà lourd au Barça

Le poids de cette dette se ressent déjà dans les comptes du club. Le Barça a payé 91 millions d’euros d’intérêts au cours de la saison 2025-2026. Et la première tranche de 105 millions d’euros de cette nouvelle dette affiche un taux fixe de 5,14 %. Autre élément à prendre en compte : le FC Barcelone a déjà cédé 25 % de ses revenus télévisuels de LaLiga à Sixth Street, une société de capital-investissement, afin de financer ses besoins.

Et l’Espai Barça n’est toujours pas totalement financé. Le Palau Blaugrana, dont le coût avait été estimé à 420 millions d’euros, reste notamment un dossier à régler. Le Camp Nou doit, lui, atteindre sa pleine capacité de 105 000 places pour la saison 2028-2029. À cette échéance, le Barça espère pouvoir profiter pleinement de l’outil économique que doit devenir son nouveau stade. D’ici là, le club catalan devra continuer à composer avec une dette colossale et des coûts de chantier qui ne cessent de grimper. Sur le terrain, le Barça a parfaitement lancé sa saison. En dehors, le chantier du Camp Nou reste plus que jamais au cœur de ses préoccupations.