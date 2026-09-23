La Direction de l’arbitrage a donné raison à François Letexier pour n’avoir pas sifflé penalty sur une action Amine Gouiri lors d’OM-PSG (1-2). On crie au scandale à Marseille.

À Marseille, la défaite face au PSG (1-2) a laissé des regrets. Au-delà du résultat, les joueurs de l’OM estiment notamment avoir peut-être manqué une occasion importante d’obtenir un penalty en première période.

La Direction de l’arbitrage valide la décision de Letexier

À la 38e minute, Amine Gouiri s’est retrouvé dans la surface parisienne après un contact avec Désiré Doué. L’attaquant de l’OM s’est retrouvé au sol, tandis que François Letexier a décidé de laisser le jeu se poursuivre. Malgré les protestations olympiennes, l’arbitre n’a finalement pas été rappelé par la VAR. Deux jours après la rencontre, la Direction technique de l’arbitrage est revenue sur cette action dans son traditionnel débrief publié par la Fédération française de football. Et son analyse est claire : la décision de François Letexier de ne pas siffler penalty était conforme aux attentes de l’arbitrage.

« En avançant sa jambe droite devant l’attaquant marseillais n° 9, dont le déséquilibre vers l’avant était déjà amorcé avant tout contact, le joueur parisien n° 14 parvient à dévier le ballon. Ainsi, dans cette situation, le contact avec l’attaquant ne saurait, à lui seul, être considéré comme illicite. La décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty était donc celle attendue », explique la Direction de l’arbitrage sur le site de la FFF. L’instance considère donc que Désiré Doué a joué le ballon avant le contact avec Gouiri et que la chute de l’attaquant marseillais ne suffisait pas à caractériser une faute.

À Marseille, cette explication est incomprise

Cette interprétation a rapidement suscité des réactions à Marseille. Parmi les nombreux observateurs ayant contesté la décision figure Jacques Bayle, ancien adjoint de Rolland Courbis et désormais consultant pour Maritima Médias. L’intéressé a livré une analyse particulièrement critique de l’arbitrage lors de cette action. « Fais ça sur Dembélé ou sur Doué et tu verras s’il n’y a pas penalty. On ne fait pas les pleureuses et ce n’est peut-être pas ça qui aurait changé le cours du match. Nasser, lui, se lève dans les tribunes et il y a penalty. Voilà la différence et où on en est », a-t-il lancé.

Une sortie qui illustre le sentiment de frustration présent autour de l’OM après ce Clasico. Pour autant, cette action ne permet pas d’affirmer que le résultat de la rencontre aurait été différent avec un penalty accordé aux Marseillais. Le PSG s’est finalement imposé 2-1, tandis que la Direction de l’arbitrage a officiellement confirmé que la décision prise sur le terrain était, selon elle, la bonne. Le débat, lui, reste ouvert à Marseille.