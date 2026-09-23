Parti libre du RC Lens cet été pour s’engager à Neom, Malang Sarr (27 ans) a connu un passage rocambolesque pendant les négociations.

Malang Sarr (27 ans) a vécu des négociations pour le moins mouvementées à son départ du RC Lens. Quelques jours après sa signature, le défenseur français s’est retrouvé au cœur d’une étonnante scène dans un hôtel de Marbella, sur fond de commission d’agent et de tensions autour de son transfert. L’Équipe retrace toute une histoire qui fait froid dans le dos.

« Bouge pas, toi ! »

Le 22 juillet, Malang Sarr officialise son arrivée à Neom. Libre après son passage au RC Lens, le défenseur central s’engage pour trois saisons avec le club saoudien, alors en stage de préparation sur la Costa del Sol. Installé à l’Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa, il profite alors de ses premiers jours avec sa nouvelle équipe et découvre un nouveau championnat après des expériences en Angleterre et au Portugal. Mais quelques jours plus tard, une soirée va venir perturber cette intégration. Alors qu’il dîne avec deux nouveaux coéquipiers dans l’espace réservé à la délégation de Neom, plusieurs hommes pénètrent dans l’hôtel et se dirigent vers le joueur. Selon plusieurs témoignages, deux d’entre eux auraient alors forcé Malang Sarr à quitter sa table pour l’emmener vers le bar de l’établissement.

La scène aurait particulièrement surpris les clients présents dans cet hôtel cinq étoiles. L’un des hommes aurait lancé à un témoin : « Bouge pas, toi ! » avant de se diriger vers le défenseur. Selon plusieurs personnes présentes, Sarr aurait ensuite été emmené à l’étage supérieur. Certains témoins affirment même qu’il aurait reçu une gifle dans les escaliers. Contacté à ce sujet, le joueur conteste cette version. Il assure ne pas avoir été molesté et affirme que, si une agression avait eu lieu, il ne se serait pas laissé faire. Une fois au bar, la discussion aurait rapidement porté sur une question financière. Et les sommes en jeu permettent de comprendre pourquoi le dossier avait suscité autant d’intérêt.

Sarr aurait signé à Neom pour trois saisons avec un salaire annuel de 4 millions d’euros nets, assorti d’une prime à la signature de 3 millions d’euros. Une opération estimée à environ 15 millions d’euros nets sur la durée du contrat. Le contexte était particulièrement favorable au joueur. Arrivé en fin de contrat, Sarr pouvait choisir librement sa future destination, sans qu’aucune indemnité de transfert ne soit versée au RC Lens. Une situation qui aurait attiré plusieurs agents désireux de profiter d’un dossier particulièrement rémunérateur.

Un agent aurait mal vécu de passer à côté du dossier

Au cours des derniers mois, quatre agents auraient ainsi été successivement impliqués dans l’entourage du défenseur. Parmi eux, l’un aurait particulièrement mal vécu le fait de ne pas avoir finalisé l’opération avec Neom, alors qu’il disposait jusque-là de contacts au sein du club saoudien. Selon les informations rapportées, le frère de cet agent serait venu demander des explications à Malang Sarr la veille de l’incident survenu à Marbella. Le joueur lui aurait expliqué avoir négocié directement avec le président de Neom et avoir finalisé son contrat en seulement deux jours. Une version qui aurait été difficile à digérer pour l’agent concerné, d’autant que Sarr est ensuite apparu officiellement avec son nouveau maillot aux côtés d’un agent mandaté par Neom.

Cette séquence aurait alors provoqué la colère du conseiller éconduit, qui aurait envoyé plusieurs proches à l’hôtel où séjournait le joueur. Sollicité sur cette affaire, l’agent n’aurait pas souhaité répondre. Malgré les pressions, Malang Sarr aurait refusé de lui verser une quelconque indemnisation. Des témoins affirment toutefois avoir vu le défenseur quitter brièvement l’hôtel en compagnie de ses visiteurs. Une version que l’intéressé dément également. La situation aurait finalement pris une autre tournure lorsque les visiteurs ont appris que l’hôtel était placé sous vidéosurveillance. Les dirigeants de Neom, préoccupés par l’implication de leur nouvelle recrue dans un éventuel incident à l’étranger, auraient également alerté les autorités.

Les forces de l’ordre espagnoles se sont effectivement rendues sur place peu après le départ des hommes. Un représentant du consulat général d’Arabie saoudite à Malaga, situé à une soixantaine de kilomètres de Marbella, aurait également fait le déplacement. Les policiers ont commencé à recueillir des éléments sur les circonstances de la soirée. Les rares personnes ayant assisté directement à la scène auraient toutefois refusé de témoigner. Malang Sarr, de son côté, n’a pas souhaité déposer plainte. L’affaire n’a finalement pas empêché le défenseur de poursuivre normalement sa préparation avec Neom. Il a enchaîné huit titularisations et a même porté le brassard de capitaine à la place d’Alexandre Lacazette lors de la quatrième journée, face à Al-Qadsiah, le 24 août. Quelques semaines après avoir quitté le RC Lens librement, Malang Sarr a donc tourné la page sur le terrain. En coulisses, son départ pour l’Arabie saoudite aura toutefois été marqué par une séquence aussi inattendue que troublante.