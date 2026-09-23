Décrié depuis le début de la saison, Maxime Dupé (33 ans) reste pourtant titulaire dans les buts du FC Nantes. Les supporters n’en reviennent toujours pas.

Maxime Dupé n’a pas fini de faire parler de lui au FC Nantes. Titulaire malgré les critiques, le portier de 33 ans semble pourtant aller mieux depuis quelques semaines mais son début de saison a laissé des traces.

Dans les tribunes comme sur les réseaux sociaux, certains supporters du FC Nantes continuent de pointer du doigt ses prestations. Sa relation avec sa défense et surtout ses relances au pied sont régulièrement évoquées. Mais depuis quelques jours, le discours autour de Dupé aurait changé.

Les supporters du FC Nantes priés de calmer le jeu ?

Plusieurs échanges entre supporters du FC Nantes ont notamment fait réagir Emmanuel Merceron. Un internaute venait de critiquer les performances de Maxime Dupé. Une remarque qui a provoqué une réponse assez ironique du spécialiste du FC Nantes.

« Attention tu t’exposes à des problèmes, on a dit aux gens que c’était mal de le siffler, qu’il avait l’amour du club, etc etc », a-t-il lancé sur X. Une phrase qui en dit long sur l’ambiance actuelle autour du gardien du FC Nantes.

Dupé toujours numéro 1 au FC Nantes

Après avoir été vivement critiqué en début de saison, Dupé bénéficie désormais d’un soutien plus marqué autour du club. Les supporters du FC Nantes sont notamment invités à ne pas en rajouter et à laisser le gardien travailler. Une situation forcément particulière car malgré les critiques, Dupé conserve la confiance de Grégory Poirier.

Le gardien reste titulaire et dispose donc d’une nouvelle occasion de faire taire ses détracteurs. Ses dernières prestations montrent d’ailleurs quelques signes d’amélioration. Mais la moindre erreur pourrait rapidement relancer les débats. Pour l’heure, le calme est donc demandé à la Jonelière. Reste à savoir combien de temps cette accalmie durera si les performances du portier nantais venaient à nouveau susciter les critiques.