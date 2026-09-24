OL Mercato : un ancien du RC Lens comme premier transfert de l’été 2027 ?

Prêté cette saison à l’OL par la Juventus, l’ancien attaquant du RC Lens Loïs Openda pourrait être le premier transfert définitif de l’OL lors du mercato de l’été 2027, alors que le club italien serait ouvert à une vente aux Gones.

Arrivé cet été à l’OL en provenance de la Juventus, Loïs Openda commence à retrouver le rythme et la confiance qui lui avaient permis de s’imposer au plus haut niveau. Après une saison compliquée à Turin, l’attaquant belge a été prêté jusqu’au 30 juin 2027 contre 3,5 M€, sans option d’achat.

Et forcément, ses premières prestations avec l’OL sont suivies de près en Italie (2 buts et 1 passe dé en 9 matchs). Selon Tuttosport, la Juventus voit d’un bon œil le retour en forme de son attaquant et envisagerait désormais une vente définitive au club lyonnais à l’issue de la saison.

L’OL au cœur des plans de la Juventus

À Lyon, Openda bénéficie d’un contexte beaucoup plus favorable. L’international belge enchaîne les rencontres et a déjà retrouvé le chemin des filets, après une saison 2025-2026 très compliquée à Turin, conclue avec seulement deux buts en 34 apparitions.

Pour la Juventus, l’objectif est donc clair : profiter de cette relance pour valoriser à nouveau le joueur et ouvrir des discussions avec l’OL. Le club italien privilégierait même une vente à Lyon, tout en restant attentif aux éventuelles autres propositions qui pourraient arriver.

Côté lyonnais, la situation pourrait donc devenir intéressante dans les prochains mois. Le prêt ne comporte pas d’option d’achat, ce qui signifie que l’OL devra négocier directement avec la Juventus s’il souhaite conserver Openda au-delà de juin 2027.

Un dossier à suivre pour le prochain mercato de l’OL

La dynamique actuelle pourrait ainsi transformer le prêt d’Openda en véritable dossier mercato pour l’OL. Plus l’attaquant belge confirmera ses bonnes performances cette saison, plus son avenir à Lyon pourrait prendre de l’importance.

La Juventus travaille déjà sur la suite et compte notamment sur les futures ventes d’Openda et de Jonathan David pour dégager des ressources en vue de son prochain mercato offensif.

Pour l’OL, la question sera donc de savoir si les performances du Belge seront suffisamment convaincantes pour envisager un transfert définitif, alors que le joueur est valorisé à 25 millions d’euros. Peut-être un peu trop cher pour les finances lyonnaises. Le rendez-vous est déjà pris pour l’été 2027.