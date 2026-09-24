À LA UNE DU 24 SEP 2026
[12:40]ASSE Mercato : après Mendy, un phénomène de 15 ans poussé au PSG ! 
[12:20]OM : l’OL saborde la piste saoudienne ! 
[12:00]PSG : Ferran Torres a mis une secousse à 5 stars du vestiaire 
[11:40]Stade Rennais : Thomasson cartonne, le flop du mercato est déjà identifié
[11:20]ASSE : Cathro a Larsonneur et deux autres chouchous dans le vestiaire des Verts
[11:00]OM : pluie de bonnes nouvelles à Marseille, Genesio retrouve enfin le sourire ! 
[10:40]FC Nantes Mercato : un départ qui va faire grand bruit déjà acté pour l’été 2027 ! 
[10:20]PSG Mercato : le FC Barcelone offre doublement Alvarez à Paris ! 
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand l’ASSE dictait sa loi à Amiens : la victoire qui cachait une révolution
[10:00]OM : un mastodonte a signé à Marseille !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : l’OL saborde la piste saoudienne ! 

Par Bastien Aubert - 24 Sep 2026, 12:20
Michelle Kang (OL)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

La rivalité entre l’OM et l’OL vient de trouver son prolongement en Arabie Saoudite. 

Le mercato estival est fermé depuis plusieurs semaines mais les premières pistes pour janvier commencent déjà à circuler. Du côté de l’OL, le milieu de terrain ferait notamment partie des secteurs à renforcer. 

L’OL se positionne sur Amadou Koné

Les performances de Mads Bidstrup n’auraient pas totalement convaincu les dirigeants rhodaniens, qui pourraient donc chercher une nouvelle solution lors du mercato hivernal. Et une piste mène directement en Arabie Saoudite.

Selon Ekrem Konur, l’OL ferait partie des clubs intéressés par Amadou Koné. Le milieu ivoirien de 21 ans évolue actuellement à Neom, qu’il a rejoint à l’été 2025 en provenance du Stade de Reims. Le transfert avait alors été estimé à environ 13 millions d’euros. Depuis son arrivée en Saudi Pro League, Koné aurait réussi à se mettre en évidence et sa cote aurait logiquement progressé. Une situation qui explique les exigences financières de son club actuel.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

D’après les informations relayées par Ekrem Konur, Neom ne serait disposé à discuter d’un départ qu’à partir d’une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros, hors bonus. Une somme conséquente pour un joueur de seulement 21 ans. Mais les performances du milieu pourraient inciter plusieurs clubs européens à tenter leur chance. L’OL ne serait d’ailleurs pas seul sur le dossier.

L’OM également sur le coup

L’information prend une dimension particulière puisque l’OM serait lui aussi intéressé. Comme But! vous l’avait déjà fait savoir en août dernier, Le club phocéen aurait déjà étudié le profil d’Amadou Koné durant le mercato estival et pourrait donc revenir à la charge en janvier. Mais le contexte financier marseillais rend l’opération particulièrement complexe.

Avec une enveloppe de recrutement surveillée de près et les contraintes imposées par la situation économique du club, difficile d’imaginer l’OM dégainer facilement entre 15 et 20 millions d’euros pour un seul joueur.  Surtout sans une évolution de la situation financière ou une vente permettant de dégager des liquidités.

La concurrence ne devrait d’ailleurs pas faciliter les choses. Toujours selon Konur, la Fiorentina, l’Atalanta et Hull City seraient également intéressés. En Ligue 1, l’OGC Nice serait aussi présent sur le dossier. L’OL devra donc composer avec plusieurs prétendants européens s’il décide réellement de passer à l’offensive.

OMOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OL, OM