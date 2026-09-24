La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

La rivalité entre l’OM et l’OL vient de trouver son prolongement en Arabie Saoudite.

Le mercato estival est fermé depuis plusieurs semaines mais les premières pistes pour janvier commencent déjà à circuler. Du côté de l’OL, le milieu de terrain ferait notamment partie des secteurs à renforcer.

L’OL se positionne sur Amadou Koné

Les performances de Mads Bidstrup n’auraient pas totalement convaincu les dirigeants rhodaniens, qui pourraient donc chercher une nouvelle solution lors du mercato hivernal. Et une piste mène directement en Arabie Saoudite.

Selon Ekrem Konur, l’OL ferait partie des clubs intéressés par Amadou Koné. Le milieu ivoirien de 21 ans évolue actuellement à Neom, qu’il a rejoint à l’été 2025 en provenance du Stade de Reims. Le transfert avait alors été estimé à environ 13 millions d’euros. Depuis son arrivée en Saudi Pro League, Koné aurait réussi à se mettre en évidence et sa cote aurait logiquement progressé. Une situation qui explique les exigences financières de son club actuel.

D’après les informations relayées par Ekrem Konur, Neom ne serait disposé à discuter d’un départ qu’à partir d’une offre comprise entre 15 et 20 millions d’euros, hors bonus. Une somme conséquente pour un joueur de seulement 21 ans. Mais les performances du milieu pourraient inciter plusieurs clubs européens à tenter leur chance. L’OL ne serait d’ailleurs pas seul sur le dossier.

L’OM également sur le coup

L’information prend une dimension particulière puisque l’OM serait lui aussi intéressé. Comme But! vous l’avait déjà fait savoir en août dernier, Le club phocéen aurait déjà étudié le profil d’Amadou Koné durant le mercato estival et pourrait donc revenir à la charge en janvier. Mais le contexte financier marseillais rend l’opération particulièrement complexe.

Avec une enveloppe de recrutement surveillée de près et les contraintes imposées par la situation économique du club, difficile d’imaginer l’OM dégainer facilement entre 15 et 20 millions d’euros pour un seul joueur. Surtout sans une évolution de la situation financière ou une vente permettant de dégager des liquidités.

La concurrence ne devrait d’ailleurs pas faciliter les choses. Toujours selon Konur, la Fiorentina, l’Atalanta et Hull City seraient également intéressés. En Ligue 1, l’OGC Nice serait aussi présent sur le dossier. L’OL devra donc composer avec plusieurs prétendants européens s’il décide réellement de passer à l’offensive.