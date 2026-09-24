OM, FC Nantes, OL : accord annoncé pour le rachat d’un club français historique ! 

Alors que plusieurs clubs français croulent sous les rumeurs de rachat, l’un d’entre eux semble toucher au but.

Le scénario était encore difficilement imaginable il y a quelques semaines. Exclus des championnats nationaux puis maintenus en Régional 1, les Girondins de Bordeaux semblaient se diriger tout droit vers une liquidation judiciaire.

Un accord annoncé au tribunal pour Bordeaux

Park Bench et Sparta Capital avaient même annoncé leur retrait du projet de reprise après la décision des instances fédérales. Mais le dossier a finalement connu un spectaculaire retournement de situation. Selon Sud-Ouest, Park Bench et Gérard Lopez ont annoncé au tribunal de commerce qu’un accord avait été trouvé pour la vente des Girondins. La transaction doit encore être formalisée, mais plusieurs obstacles majeurs auraient été levés. Le fonds Park Bench, qui avait initialement conditionné son projet au maintien de Bordeaux dans les championnats nationaux, serait donc finalement prêt à reprendre le club malgré son départ en Régional 1. Une évolution majeure pour les Marine et Blanc.

Le principal verrou concernait évidemment la situation financière du club. Le plan de continuation prévoyait jusqu’ici environ 26 millions d’euros de dettes à rembourser. Les négociations auraient permis de réduire considérablement ce montant, avec une dette ramenée autour de 13 millions d’euros. Une baisse qui change totalement la perspective pour le futur propriétaire. Park Bench pourrait ainsi poursuivre son projet avec une charge financière jugée davantage compatible avec son investissement. De son côté, Gérard Lopez céderait ses titres pour un euro symbolique et renoncerait à ses propres créances. Une manière de refermer définitivement son chapitre bordelais.

La liquidation judiciaire s’éloigne enfin aux Girondins

Autre obstacle important : le litige opposant Bordeaux à Vladimir Petkovic. L’ancien entraîneur des Girondins réclamait environ 15 millions d’euros devant les prud’hommes après son licenciement. Un accord aurait finalement été trouvé pour mettre un terme à cette procédure. Petkovic toucherait finalement 1,9 million d’euros. Cette résolution constitue un autre élément déterminant dans la restructuration du dossier bordelais. Face à ces avancées, le tribunal de commerce n’a pas lancé de procédure de liquidation judiciaire.

C’est une véritable bouffée d’oxygène pour les Girondins. Il y a encore quelques jours, le club semblait pourtant se rapprocher dangereusement d’une disparition administrative. Park Bench avait initialement renoncé à son projet après l’exclusion de Bordeaux des championnats nationaux, avant de reprendre les discussions avec Gérard Lopez. Le fonds avait notamment travaillé sur plusieurs leviers pour alléger la dette et rendre une reprise possible. Cette nouvelle étape pourrait donc permettre aux Girondins de conserver leur existence juridique et sportive.

Une dernière course contre la montre ?

Tout n’est toutefois pas encore terminé. Le futur propriétaire doit désormais finaliser la reprise et apporter rapidement de nouvelles liquidités. L’objectif est notamment de pouvoir payer les salaires de septembre et de présenter un budget viable pour la saison 2026-2027 devant la commission régionale compétente. Bordeaux doit également préparer son retour à la compétition dans les championnats régionaux. Le club au scapulaire n’est donc pas encore sorti de toutes ses difficultés. Mais la menace la plus terrible semble désormais s’éloigner.

Pour les supporters bordelais, cette annonce représente forcément un immense soulagement. Après les décisions de la DNCG, les recours devant les instances fédérales et l’abandon initial du projet de Park Bench, les Girondins étaient plongés dans une incertitude totale. Le club avait même vu ses joueurs prendre publiquement la parole pour dénoncer l’absence de visibilité sur leur avenir. Désormais, une nouvelle page pourrait enfin s’ouvrir : le rachat n’est pas encore totalement officialisé mais l’accord annoncé au tribunal constitue un tournant majeur.