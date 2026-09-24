Annoncé à 500 000 euros sur Transfermarkt, Mezian Mesloub (16 ans) a été réévalua par les supporters du RC Lens.

Mezian Mesloub n’a pas encore 17 ans mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Le jeune attaquant du RC Lens a franchi les étapes à une vitesse impressionnante.

Une valeur de seulement 500 000 euros sur Transfermarkt

Après avoir découvert la Ligue 1 la saison dernière, il s’est encore illustré cette saison, notamment en Ligue des champions contre le Slavia Prague avec une passe décisive pour Florian Thauvin lors de la remontada du RC Lens (3-2). Depuis, son nom circule de plus en plus parmi les grands clubs européens. Sur Transfermarkt, la valorisation de Mezian Mesloub reste pourtant fixée à 500 000 euros.

Un montant qui interpelle forcément au regard de la précocité du joueur. Le Racing a d’ailleurs pris les devants durant l’été en lui faisant signer son premier contrat professionnel. Le club lensois avait alors rappelé que Mesloub, formé à La Gaillette depuis 2018, devait encore poursuivre sa progression avant de s’installer durablement chez les professionnels. Mais sur les réseaux sociaux, les supporters sont déjà loin de cette estimation.

Les supporters du RC Lens voient plus grand

But! a justement décidé de sonder ses lecteurs avec une question simple : « Quel serait le juste prix de Mezian Mesloub ? » Et les réponses sont particulièrement révélatrices. Sur 224 votants, 56,7 % estiment que le jeune Lensois vaudrait déjà 15 millions d’euros. 10 millions d’euros arrivent en deuxième position avec 18,8 % des suffrages, devant 5 millions d’euros avec 17 %. Enfin, seulement 7,6 % des votants considèrent que sa valeur actuelle de 500 000 euros serait encore cohérente. Le message envoyé par les supporters est donc particulièrement clair : pour une large majorité d’entre eux, la valorisation actuelle de Mesloub ne correspond déjà plus à son potentiel.

Cet engouement ne tombe pas du ciel. À 16 ans, Mesloub a déjà marqué en Ligue 1 quelques secondes après son entrée en jeu contre Nantes la saison dernière. Il a ensuite récidivé sur la scène européenne en délivrant une passe décisive contre le Slavia Prague. Il a également été convoqué avec les Espoirs portugais, après avoir déjà représenté le Portugal dans les catégories U16 et U17. Son développement s’accélère donc à une vitesse impressionnante. Et son premier contrat professionnel ne signifie certainement pas que sa progression est terminée.

Le RC Lens peut-il réellement réclamer 15 millions ?

C’est évidemment toute la différence entre un sondage de supporters et une véritable négociation de mercato. Les 15 millions d’euros plébiscités dans le sondage de But! ne constituent pas une estimation officielle de la valeur du joueur, encore moins le prix demandé par le RC Lens. Mais ils illustrent la perception actuelle du phénomène chez les supporters. D’autant que plusieurs clubs européens commenceraient à surveiller sa situation. Manchester United fait notamment partie des formations citées parmi les clubs attentifs à sa progression. Et plus Mesloub accumulera les apparitions au plus haut niveau, plus sa situation contractuelle et sportive pèsera dans une éventuelle négociation.

Pour Lens, l’enjeu principal n’est toutefois pas encore de fixer un prix de vente. Le club vient à peine de sécuriser son jeune talent avec un premier contrat professionnel. Jean-Louis Leca avait d’ailleurs insisté sur le fait que cette signature « n’est pas une fin en soi » et que Mesloub devait continuer à travailler pour gagner du temps de jeu. Les 15 millions évoqués par les supporters font donc surtout office de symbole. Mais à force d’impressionner en Ligue 1 et en Ligue des champions, Mezian Mesloub pourrait rapidement devenir l’un des joueurs les plus surveillés de l’effectif lensois. Et si son ascension se poursuit, les 500 000 euros affichés aujourd’hui sur Transfermarkt pourraient effectivement ne plus avoir grand-chose à voir avec la réalité du marché.