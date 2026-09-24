Durement touché avec le Canada, Derek Cornelius (28 ans) devrait être indisponible pendant plusieurs mois à l’OM. Son successeur se précise déjà.

L’inquiétude est très sérieuse à l’OM. Derek Cornelius, appelé avec le Canada pendant cette trêve internationale, s’est blessé lors d’un entraînement avec sa sélection. Le défenseur de 28 ans a même dû être conduit à l’hôpital afin de passer des examens.

Une blessure à la hanche qui inquiète l’OM

Le communiqué canadien évoquait simplement une blessure « au bas du corps » mais les explications de Jesse Marsch ont rapidement fait monter l’inquiétude autour du joueur marseillais.Le sélectionneur du Canada a expliqué que Cornelius s’était blessé lors d’un exercice particulièrement disputé. Le défenseur poursuivait un ballon avec Jonathan David lorsqu’il s’est penché pour tenter de le récupérer. Son genou s’est alors retrouvé bloqué dans le sol, provoquant une réaction brutale au niveau de la hanche.

« Il s’agit donc d’une blessure à la hanche », a expliqué Jesse Marsch. Et le sélectionneur canadien n’a pas caché son inquiétude concernant la durée d’indisponibilité : « Nous pensons que cela pourrait ressembler à ce qu’a eu Promise David, une rupture à un tendon de la hanche en février dernier. Nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, mais cela risque de l’éloigner des terrains pendant quelques mois. » Une première estimation qui doit toutefois encore être confirmée par les examens médicaux.

Une absence qui tombe très mal pour l’OM

Jesse Marsch a également raconté les circonstances de la blessure : « C’était une situation bizarre : sa jambe et son genou se sont retrouvés coincés, et on voyait bien qu’il souffrait. » Le sélectionneur canadien a également expliqué que le groupe avait immédiatement entouré le défenseur marseillais : « Nous allons prendre soin de lui, nous allons nous assurer qu’il ne soit pas seul. Nous allons veiller à ce qu’il reçoive un bon traitement et déterminer précisément le diagnostic. Ensuite nous aviserons. » Pour l’OM, il faudra donc désormais attendre le diagnostic définitif pour connaître précisément la durée d’absence de Cornelius.

Cette blessure intervient dans un secteur où l’OM ne dispose pas d’une marge de manœuvre énorme. Revenu cet été d’un prêt d’un an aux Rangers, Cornelius n’avait toutefois disputé que quelques minutes depuis le début de la saison. Mais son profil restait une solution supplémentaire pour Bruno Genesio. L’OM doit désormais composer avec cette nouvelle incertitude alors que la charnière formée par Derek Egan-Riley et Nayef Aguerd semble actuellement avoir les faveurs du technicien. Et avec un calendrier qui va rapidement s’intensifier, chaque solution défensive va compter.

Avec 8 matches en 28 jours, Meïté va avoir sa chance

Cette situation pourrait justement profiter à Bamo Meïté. Selon La Provence, le défenseur ivoirien reste dans les plans de Bruno Genesio. Jusqu’ici, Meïté n’a pas forcément bénéficié d’un statut de titulaire. Le joueur peut également dépanner sur le côté droit, mais il semble surtout destiné à jouer dans l’axe. Avec la blessure de Cornelius, une nouvelle opportunité pourrait donc se présenter à lui.

Egan-Riley et Aguerd devraient rester la charnière privilégiée, mais Meïté pourrait désormais être appelé à jouer davantage. Le timing rend cette absence encore plus préoccupante. Après la trêve, l’OM doit effectivement enchaîner les rencontres à un rythme particulièrement soutenu. Huit matches sont programmés en seulement 28 jours. Dans ces conditions, disposer d’un défenseur supplémentaire ne sera clairement pas du luxe pour Genesio.