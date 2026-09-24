OM : énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Genesio ! 

Agacé par le début de saison de l’OM et les promesses non tenues à son arrivée par sa direction, Bruno Genesio pourrait quitter Marseille plus tôt que prévu.

Le climat devient de plus en plus lourd à Marseille. Battue par le PSG (1-2) dimanche au Vélodrome, l’OM a enregistré sa cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Un enchaînement qui intervient après la défaite très lourde concédée à Besiktas en Ligue Europa (1-4). Et forcément, l’avenir de Bruno Genesio commence à faire beaucoup parler.

« Si Genesio est là à Noël, ce serait une grande surprise »

Après le Classique, le technicien marseillais a pourtant clairement écarté l’idée d’un départ immédiat. Genesio a expliqué qu’il n’en était pas encore à envisager un départ et qu’il assumait sa part de responsabilité dans les difficultés actuelles. Il a également annoncé qu’il devait faire le point avec ses dirigeants dans les prochains jours. Un discours qui ne traduit donc pas, publiquement, une volonté de quitter l’OM. Mais les informations venues des coulisses sont nettement plus inquiétantes.

C’est Loïc Tanzi qui a relancé très fortement le dossier. Le journaliste de L’Équipe a rapporté les propos d’une source interne à l’OM : « Genesio ? S’il est là à Noël, ça serait une grande surprise vu les tensions actuelles. » Une phrase particulièrement lourde, qui témoigne surtout de la profondeur des tensions actuelles entre l’entraîneur et son environnement. Attention toutefois : cette déclaration ne signifie pas que l’OM a décidé de se séparer de Genesio, ni qu’un départ est programmé pour Noël. Elle traduit le sentiment d’une source interne face à la situation actuelle.

Un entraîneur qui se sent floué par l’OM

Ces tensions ne sont pas totalement nouvelles. Début septembre, le président de l’OM Stéphane Richard avait lui-même reconnu que les discussions avec Bruno Genesio pendant le mercato avaient été particulièrement difficiles. « On n’était pas loin du point de rupture », avait-il notamment reconnu, tout en affirmant que Genesio n’avait jamais menacé de démissionner. Depuis, le problème n’a pas vraiment disparu. L’entraîneur marseillais estime notamment que le projet présenté lors de son arrivée a évolué en raison des contraintes économiques et du mercato estival.

L’Équipe rapportait récemment que Genesio ne voulait pas assumer seul la réduction des ambitions du club et attendait notamment des explications de Frank McCourt. Sur le terrain, la situation n’aide évidemment pas le technicien. Après les défaites contre Monaco, Paris FC et Rennes en Ligue 1, l’OM a ensuite chuté lourdement à Besiktas avant de s’incliner face au PSG. Le club marseillais a donc perdu cinq de ses six derniers matches avant la trêve internationale. Genesio refuse d’ailleurs de se satisfaire de défaites jugées honorables. Après le Classique, il a encore insisté sur ce point : il ne veut pas que son équipe se contente de résister à un adversaire comme le PSG avant de perdre.

Une trêve sous haute tension à Marseille

La trêve internationale arrive donc à un moment particulièrement sensible. Genesio doit désormais s’entretenir avec sa direction pour tenter de comprendre comment sortir l’OM de cette spirale. L’entraîneur conserve publiquement son poste et aucun départ n’a été annoncé. Mais la phrase rapportée par Loïc Tanzi change forcément la perception du dossier.

Si les résultats ne s’améliorent pas et si les tensions avec la direction persistent, la question de l’avenir de Genesio pourrait rapidement devenir centrale à Marseille. Pour l’instant, son départ n’est pas acté. Mais en interne, certains semblent déjà envisager très sérieusement un scénario où Bruno Genesio ne serait plus l’entraîneur de l’OM au moment des fêtes de fin d’année.