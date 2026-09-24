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FRANCE

ASSE : le verdict est déjà tombé pour les sept recrues estivales

Par Wladimir DELCROS - 24 Sep 2026, 06:09
ASSE : le verdict est déjà tombé pour les sept recrues estivales

Après sept journées de championnat, la hiérarchie se dessine déjà parmi les recrues de l’ASSE. Deux renforts se sont rendus indispensables, tandis que plusieurs autres doivent encore confirmer ou patienter.

Csongvai et Nair n’ont pas perdu une minute

L’ASSE a largement renouvelé son effectif durant le mercato estival avec sept recrues destinées au groupe professionnel. Les premiers enseignements sont particulièrement favorables pour Aron Csongvai et Sohaib Nair, devenus deux titulaires indiscutables.

Arrivé en provenance de l’AIK, Csongvai a disputé l’intégralité des 630 minutes possibles. Avec un but et deux passes décisives, le Hongrois ne se contente pas de réguler le milieu de terrain : il contribue également sur le plan offensif. Son début de saison lui a permis de retrouver la sélection hongroise.

Le constat est identique pour Nair. Le défenseur franco-algérien affiche lui aussi sept titularisations et 630 minutes de jeu. Installé sans attendre dans l’arrière-garde des Verts, il a été récompensé par une première convocation avec l’Algérie. Deux recrues qui ont donc déjà bouleversé la hiérarchie stéphanoise.

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Ballo et Breum ont rapidement été décisifs

Dans le secteur offensif, Thierno Ballo s’est signalé avec quatre buts et deux passes décisives en sept rencontres. Titularisé à chaque journée, l’Autrichien totalise 430 minutes. Il reste néanmoins muet depuis trois matchs, au moment où l’ensemble de l’équipe marque le pas.

Jakob Breum présente également un bilan positif. Le Danois a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en six apparitions. Un problème musculaire a freiné son élan, mais le milieu offensif retrouve progressivement ses sensations. Selon le bilan dressé par Peuple Vert, ces deux joueurs ont déjà marqué les esprits dans le Forez.

Svetlin s’adapte, les gardiens attendent

Tamar Svetlin, recruté à Korona Kielce, a participé aux six matchs disputés depuis son arrivée. Auteur d’une passe décisive en 376 minutes, l’international slovène se montre pour l’instant plus influent à domicile qu’à l’extérieur. Son acclimatation au football français reste donc à surveiller.

Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée n’ont pas encore obtenu leur chance avec les professionnels. Les deux gardiens évoluent principalement avec la réserve, même si Ndiaye vient de connaître une première convocation avec le Sénégal. Lavallée, troisième dans la hiérarchie, joue de son côté un rôle d’encadrement auprès du jeune groupe.

Le grand ménage se poursuit aussi dans le Forez

En parallèle de l’intégration des recrues, l’ASSE continue d’ajuster son effectif. Meïvyn Agesilas a ainsi été libéré de sa dernière année de contrat et pourrait rapidement rebondir en Ligue 2.

Le premier verdict est donc contrasté, mais plutôt encourageant. Csongvai et Nair sont déjà incontournables, Ballo et Breum ont apporté des chiffres, tandis que Svetlin poursuit son adaptation. Les prochaines semaines devront confirmer ces tendances dans une saison où les Verts auront besoin de toutes leurs forces.

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