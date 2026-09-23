Dans son bilan à la tête de l’ASSE, Ivan Gazidis n’est pas peu fier d’avoir enfin mis la main sur un coach qui ressemble au peuple vert.

Ivan Gazidis semble avoir trouvé ce qu’il cherchait depuis son arrivée à l’ASSE. Après plusieurs changements sur le banc, le président stéphanois estime qu’Ian Cathro correspond pleinement à l’identité qu’il souhaite installer dans le Forez.

« Ian correspond à notre philosophie, à notre effectif, nos valeurs »

Et le dirigeant canadien ne cache pas sa satisfaction. Quatre entraîneurs depuis l’arrivée de la direction. Mais Gazidis pense désormais avoir trouvé le bon profil. « Nous avons eu quatre entraîneurs depuis notre arrivée et Ian correspond à notre philosophie, à notre effectif, nos valeurs », explique-t-il dans L’Équipe.

Pour Gazidis, Cathro ne se contente pas d’entraîner. Il doit aussi incarner le projet stéphanois : « Nous voulions aussi quelqu’un investi dans le club à 120 %. Il s’adapte et comprend différentes cultures. Au niveau du jeu, c’est très fluide. Les joueurs permutent et peuvent évoluer à différents postes. » Un discours qui montre à quel point le profil du technicien écossais plaît à sa direction.

Cathro doit aussi lancer les jeunes de l’ASSE

Mais Ivan Gazidis attend également autre chose de son entraîneur. L’un des objectifs affichés est de donner davantage de place aux jeunes issus de la formation stéphanoise. Un choix sportif, mais aussi stratégique pour l’ASSE. « Dans un effectif plus réduit, chacun sent qu’il a un rôle à jouer. Cela donne de l’oxygène à la formation. Nous avons de bons jeunes. Je veux qu’ils aient la possibilité de jouer », poursuit Gazidis.

Le message est limpide : les jeunes doivent avoir leur chance. Et Ian Cathro devra donc trouver le bon équilibre entre les résultats, le développement des joueurs et l’intégration des talents issus du centre de formation. Une vraie responsabilité pour le technicien écossais. Mais Gazidis semble convaincu d’avoir enfin trouvé l’homme capable de mener ce projet. Fin connaisseur, le peuple vert attendra un peu plus pour voir.