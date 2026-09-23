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FRANCE

Equipe de France : Zidane essuie un premier coup dur, 3 Bleus lui redonnent le sourire

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 14:40
Zinédine Zidane

Les premiers enseignements de la méthode Zidane commencent à se dessiner en équipe de France.

Zinedine Zidane est officiellement lancé. Depuis lundi, le nouveau sélectionneur des Bleus commence à imposer ses premières idées, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Et les premiers enseignements ne manquent déjà pas. Mais « Zizou » doit composer avec un premier problème.

Le staff de Zidane déjà perturbé

Mohamed Sanhadji, officier de sécurité de l’Équipe de France que Zidane souhaitait absolument conserver dans son staff, a été mis en examen. Problème : il n’a, pour l’instant, pas été remplacé. Une situation loin d’être anodine. L’officier de sécurité doit notamment gérer les escortes policières, les agents de sécurité et les relations avec les autorités locales lors des déplacements des Bleus.

À l’approche du déplacement en Turquie, cette absence pourrait donc compliquer l’organisation. Selon L’Équipe, la FFF ne considère toutefois pas la situation comme problématique à ce stade. Laurent Georges, le team manager de la sélection, assure provisoirement cette mission.

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Zidane passe en 4-3-3

Sur le terrain, en revanche, le changement est beaucoup plus visible. Zidane a décidé de tourner la page du 4-2-3-1 utilisé sous Didier Deschamps. À trois jours du déplacement en Turquie, le nouveau sélectionneur a travaillé un 4-3-3.

Et ce système n’a rien d’anodin. L’objectif est notamment de repositionner Kylian Mbappé sur le côté gauche tout en installant Ousmane Dembélé en pointe. Une configuration qui rappelle évidemment celle utilisée par Luis Enrique au PSG. Mais ce sont surtout trois joueurs qui ont attiré l’attention.

Olise, Da Cunha et Cherki séduisent déjà Zizou

Selon L’Équipe, Michael Olise a régulièrement reçu les félicitations de Zidane durant la séance. Mais deux autres joueurs ont particulièrement marqué les esprits : Lucas Da Cunha et Rayan Cherki. Les deux milieux ont été associés dans l’entrejeu à trois et leur prestation aurait visiblement beaucoup plu au sélectionneur.

Zidane aurait notamment apprécié la qualité de vision de Lucas Da Cunha. Au point de prendre quelques minutes pour échanger directement avec le joueur de Côme à la fin de la séance. Les premiers entraînements donnent donc déjà quelques indications sur les idées de « Zizou ». Et certains Bleus semblent bien décidés à profiter de ce nouveau départ pour marquer des points. La concurrence est lancée.

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