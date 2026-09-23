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FRANCE

Stade Rennais : ces 3 futurs cracks rennais qui tapent déjà la porte des Bleus 

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 14:20
Franck Haise (Stade Rennais)

Alors que sept joueurs actuels de l’équipe de France sont passés et sont encore au Stade Rennais d’autres pourraient suivre prochainement. 

Le Stade Rennais continue d’alimenter les équipes de France en jeunes talents. Alors que sept joueurs actuellement présents ou passés par le club breton figurent parmi les internationaux français, la relève semble déjà se préparer.

Le Stade Rennais colore fortement l’équipe de France  

La forte coloration rouge et noire de la première liste de Zinédine Zidane fait forcément la fierté du Stade Rennais. Mais cette présence rennaise chez les Bleus pourrait encore s’étoffer dans les prochaines années. L’Équipe s’est penchée sur les jeunes joueurs du Stade Rennais susceptibles, à terme, de rejoindre l’équipe de France A. 

Et trois profils attirent particulièrement l’attention. Parmi les générations montantes, plusieurs joueurs commencent déjà à être identifiés au-delà des frontières françaises. C’est notamment le cas de certains éléments nés en 2009, qui disposent déjà d’une belle réputation dans les catégories de jeunes.

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Valmy, déjà surclassé avec les U20… algériens

Le défenseur central Joseph Peter fait partie de ces profils à suivre. Le Rennais, frère de Prosper, joueur d’Angers, poursuit sa progression et commence à se faire un nom dans les équipes de jeunes. À ses côtés, Thétiot, lui aussi défenseur axial, figure parmi les talents sur lesquels le club breton mise pour l’avenir. Autre nom à retenir : Mouhammad Valmy. L’attaquant rennais, déjà surclassé avec les U20 algériens durant cette trêve internationale, attire également l’attention. 

La France garde d’ailleurs un œil sur le jeune joueur, preuve de son potentiel et de sa marge de progression. Si aucun de ces trois joueurs n’est encore aux portes immédiates de l’équipe de France A, leur évolution sera forcément scrutée avec attention. Le Stade Rennais possède encore plusieurs générations prometteuses et pourrait, dans les prochaines années, continuer à fournir des internationaux aux Bleus.

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