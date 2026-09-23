À LA UNE DU 23 SEP 2026
[17:05]FC Barcelone : le retour d’Ansu Fati se précise enfin
[16:45]Real Madrid : Mbappé refuse de pousser Olise vers la sortie !
[16:23]RC Lens : le verdict est tombé dans l’affaire des tweets insultants
[16:01]ASSE : les 17 points qui imposent une sérieuse piqûre de rappel
[16:00]OM : Genesio a encore agacé ulcéré ses dirigeants, ça va lui coûter cher ! 
[15:40]ASSE : Gazidis a mis la main sur le renfort parfait pour le peuple vert et confié une mission périlleuse à Cathro 
[15:20]RC Lens : le départ choc de Toppmöller a mis une secousse au FC Nantes !  
[15:00]PSG, OM, OL, RC Lens, Stade Rennais, LOSC : Daniel Riolo dévoile déjà son podium final de L1 
[14:40]Equipe de France : Zidane essuie un premier coup dur, 3 Bleus lui redonnent le sourire
[14:20]Stade Rennais : ces 3 futurs cracks rennais qui tapent déjà la porte des Bleus 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, OM, OL, RC Lens, Stade Rennais, LOSC : Daniel Riolo dévoile déjà son podium final de L1 

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 15:00
Loïs Openda (OL)

Après cinq petites journées de Ligue 1, Daniel Riolo s’est déjà positionné sur le podium finale de Ligue 1.

Daniel Riolo a déjà une idée assez précise des équipes qui devraient se mêler à la course au podium de Ligue 1 cette saison. Et pour le journaliste de RMC Sport, plusieurs formations se détachent clairement. 

PSG, Lyon et Monaco sur le podium de Riolo 

Le PSG reste évidemment incontournable. Le club parisien dispose d’un effectif suffisamment fourni pour viser une nouvelle fois les premières places du championnat. Mais derrière Paris, Daniel Riolo voit surtout deux équipes capables de jouer les trouble-fêtes.

« En termes de potentiel et à la lecture des effectifs, j’ai du mal à voir qui peut aller titiller Monaco et l’OL cette saison pour le podium. Ils se détachent clairement des autres », explique-t-il sur RMC Sport. Le constat est donc assez clair. Pour Daniel Riolo, l’AS Monaco et l’OL possèdent actuellement les arguments nécessaires pour s’installer durablement dans le haut du classement.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

« Lens, pas convaincu qu’ils retrouvent un top niveau »

Derrière ce trio, la bataille pourrait toutefois être beaucoup plus ouverte. Le RC Lens fait notamment partie des équipes citées. Mais le journaliste se montre plus prudent concernant les Sang et Or. Leur participation à la Ligue des Champions pourrait peser lourd au fil de la saison. « Lens, je ne suis pas convaincu qu’ils retrouvent un top niveau, avec la Ligue des Champions dans les pattes », poursuit Daniel Riolo. 

L’OM, le LOSC ou encore le Stade Rennais restent donc loin derrière. Après seulement cinq journées, difficile évidemment de tirer des conclusions définitives. Surtout en Ligue 1. Car une surprise n’est jamais très loin. « Après, les dingueries en Ligue 1, on en a », rappelle d’ailleurs Daniel Riolo. Le championnat est encore très long. Mais après cinq journées, une première tendance semble déjà se dessiner dans l’esprit du journaliste.

Ligue 1

Ligue 1 : les infos foot les plus lues

À lire aussi
Vidéos Ligue 1 : l’essentiel du football en vidéo