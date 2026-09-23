Après cinq petites journées de Ligue 1, Daniel Riolo s’est déjà positionné sur le podium finale de Ligue 1.

Daniel Riolo a déjà une idée assez précise des équipes qui devraient se mêler à la course au podium de Ligue 1 cette saison. Et pour le journaliste de RMC Sport, plusieurs formations se détachent clairement.

PSG, Lyon et Monaco sur le podium de Riolo

Le PSG reste évidemment incontournable. Le club parisien dispose d’un effectif suffisamment fourni pour viser une nouvelle fois les premières places du championnat. Mais derrière Paris, Daniel Riolo voit surtout deux équipes capables de jouer les trouble-fêtes.

« En termes de potentiel et à la lecture des effectifs, j’ai du mal à voir qui peut aller titiller Monaco et l’OL cette saison pour le podium. Ils se détachent clairement des autres », explique-t-il sur RMC Sport. Le constat est donc assez clair. Pour Daniel Riolo, l’AS Monaco et l’OL possèdent actuellement les arguments nécessaires pour s’installer durablement dans le haut du classement.

« Lens, pas convaincu qu’ils retrouvent un top niveau »

Derrière ce trio, la bataille pourrait toutefois être beaucoup plus ouverte. Le RC Lens fait notamment partie des équipes citées. Mais le journaliste se montre plus prudent concernant les Sang et Or. Leur participation à la Ligue des Champions pourrait peser lourd au fil de la saison. « Lens, je ne suis pas convaincu qu’ils retrouvent un top niveau, avec la Ligue des Champions dans les pattes », poursuit Daniel Riolo.

L’OM, le LOSC ou encore le Stade Rennais restent donc loin derrière. Après seulement cinq journées, difficile évidemment de tirer des conclusions définitives. Surtout en Ligue 1. Car une surprise n’est jamais très loin. « Après, les dingueries en Ligue 1, on en a », rappelle d’ailleurs Daniel Riolo. Le championnat est encore très long. Mais après cinq journées, une première tendance semble déjà se dessiner dans l’esprit du journaliste.