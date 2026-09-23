ASSE : les 17 points qui imposent une sérieuse piqûre de rappel

Auteur de son premier but dans le Forez, Maxime Bernauer savoure une soirée particulière avec l’ASSE. Mais le défenseur des Verts refuse de s’enflammer et rappelle que le précédent départ réussi des Stéphanois n’avait pas débouché sur une montée en Ligue 1.

Un premier but longuement travaillé

Maxime Bernauer n’est pas près d’oublier son premier but sous le maillot de l’ASSE. Dans un stade plein et au moment du retour des supporters, le défenseur a pu mesurer l’impact d’une réalisation devant le Kop. « C’était une belle émotion, je n’en avais jamais marqué des comme ça », a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par Peuple Vert.

L’action n’est toutefois pas totalement le fruit du hasard. Bernauer assure travailler cette frappe depuis trois à quatre semaines à l’entraînement, avec Eliaquim Mangala et Ilan. Une combinaison avait même été préparée sur corner lors du déplacement à Dijon, sans pouvoir être utilisée. Le but inscrit lors du match suivant vient donc récompenser le travail effectué quotidiennement par le staff.

Bernauer a goûté à la ferveur du Kop

Le défenseur de 28 ans reconnaît avoir dû revoir les images après la rencontre, tant l’action s’est déroulée rapidement. « J’ai compris ce que ça faisait pour les attaquants de faire descendre le Kop », savoure celui dont le rôle à l’ASSE a parfois suscité des interrogations.

Cette réussite accompagne également une période positive sur le plan collectif. Bernauer ne veut néanmoins pas voir les Verts tomber dans le confort. Le récent match nul contre Metz (2-2), après avoir concédé deux buts dans le dernier quart d’heure, a d’ailleurs rappelé que l’équilibre pouvait rapidement se rompre.

L’ASSE a été rejointe après avoir compté deux buts d’avance face à Metz (2-2), un partage des points qui fait ressortir plusieurs enseignements sur les Verts. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2101714580833550396

Le précédent des 17 points sur 21

Pour maintenir son groupe sous pression, Bernauer s’appuie surtout sur l’expérience de la saison passée. L’ASSE avait alors pris 17 points sur 21 possibles, avant de perdre sa place de leader et de manquer la montée. « C’était un très bon début de saison l’année dernière et pourtant on est encore là aujourd’hui, en Ligue 2 », rappelle-t-il.

Le message est clair : cinq premières victoires ne garantissent rien. L’humilité et les attitudes affichées depuis le début de la saison doivent rester les fondations du projet. Le défenseur estime que le discours du coach a été compris et ne perçoit, pour l’heure, aucun relâchement dans le vestiaire.

Les Verts veulent éviter la même erreur

Bernauer ne souhaite donc pas voir l’ASSE vivre avec des certitudes. Chaque rencontre de Ligue 2 présente ses difficultés et la dynamique actuelle ne doit pas conduire les Stéphanois à en faire moins. Après avoir payé cher son irrégularité, le groupe veut apprendre de ses erreurs plutôt que de considérer son bon départ comme une garantie.

Son premier but restera un moment fort, mais Bernauer replace déjà la réussite collective au premier plan. Pour les Verts, la leçon de la saison précédente est encore suffisamment fraîche pour empêcher toute forme d’euphorie.