RC Lens : la recrue annonce déjà la couleur sur son avenir

Franjo Ivanovic ne laisse guère de place au doute concernant la suite de sa carrière. Prêté par Benfica au RC Lens, l’attaquant de 22 ans se projette déjà vers un retour au Portugal à l’issue de la saison.

Ivanovic se voit revenir à Benfica

Arrivé chez les Sang et Or sous la forme d’un prêt, Franjo Ivanovic a profité d’une conférence de presse pour clarifier sa situation. Malgré ses premiers pas encourageants en Artois, l’avant-centre croate n’oublie pas qu’il demeure sous contrat avec Benfica.

« Je suis joueur de Benfica et je reviendrai l’été prochain », a ainsi affirmé le Lensois, dans des propos relayés par Foot Mercato. Une sortie très directe, alors que son prêt au RC Lens ne comprend aucune option d’achat.

Dans l’état actuel du dossier, le passage d’Ivanovic à Lens doit donc prendre fin au terme de la saison. L’intéressé l’assume publiquement et affiche déjà son intention de retrouver le club lisboète, sans entretenir d’ambiguïté sur son avenir immédiat.

Franjo Ivanovic veut revenir à Benfica. Prêté à Lens sans option d’achat, l’attaquant assure qu’il retrouvera le club portugais l’été prochain. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2102823473294778440

Deux buts en cinq matches avec les Sang et Or

Cette prise de position intervient alors que Franjo Ivanovic réalise des débuts intéressants sous le maillot lensois. L’attaquant totalise déjà deux buts en cinq rencontres, un rendement qui lui permet de rapidement trouver sa place dans sa nouvelle équipe.

Le joueur de 22 ans avait notamment ouvert son compteur face à Auxerre. Ses premiers chiffres viennent confirmer les qualités entrevues depuis son arrivée, même si l’échantillon reste encore limité à ce stade de la saison.

Ivanovic doit désormais s’inscrire dans la durée. Le RC Lens compte sur lui pour apporter de l’efficacité devant le but, tandis que le principal intéressé dispose de plusieurs mois pour poursuivre sa progression et valoriser son passage en Ligue 1.

Un dossier encadré par les modalités du prêt

Pour la direction lensoise, les propos de l’attaquant ne constituent pas réellement un revirement. L’absence d’option d’achat donne dès le départ à Benfica la maîtrise du dossier au terme de l’exercice. Un éventuel changement de scénario nécessiterait donc de nouvelles discussions entre les différentes parties.

La sortie d’Ivanovic a surtout le mérite de rappeler le cadre de son arrivée. Lens peut profiter de ses qualités cette saison, mais ne possède aucun levier contractuel lui permettant de le conserver automatiquement l’été prochain.

Une saison pour convaincre sur tous les tableaux

La perspective d’un retour à Benfica ne change toutefois pas les enjeux sportifs des prochains mois. Ivanovic doit continuer à se montrer performant avec les Sang et Or, aussi bien pour aider le club artésien que pour préparer la suite de sa carrière au Portugal.

Avec deux réalisations en cinq apparitions, l’attaquant a déjà posé des bases intéressantes. Son avenir paraît balisé, mais sa saison lensoise ne fait que commencer.