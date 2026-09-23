PSG : Dembélé dévoile le déclic qui l’a mené au Ballon d’Or

Longtemps freiné par son irrégularité et les blessures, Ousmane Dembélé a changé de dimension au PSG. Sacré Ballon d’Or en 2025, l’international français explique comment son approche du football a profondément évolué avec les années.

Une transformation amorcée avec l’âge

Ousmane Dembélé ne se reconnaît plus vraiment dans le joueur spectaculaire mais inconstant de ses débuts. Arrivé à maturité, l’attaquant de 29 ans estime que son évolution repose d’abord sur un changement de mentalité. Une prise de conscience qui lui a permis de devenir progressivement l’un des leaders du PSG.

« En vieillissant, à 28 ans, on devient beaucoup plus mature. On progresse dans son football. Je ne suis plus le même joueur qu’à 20 ans, lorsque j’étais à Dortmund », a confié le Français à la BBC, dans des propos relayés par Foot Mercato.

L’efficacité avant le spectacle

Le principal changement se situe dans les priorités du Parisien. Dembélé a longtemps été décrit comme un ailier capable de déséquilibrer n’importe quelle défense, sans toujours parvenir à convertir ses différences en buts ou en passes décisives. Il assure désormais chercher l’efficacité dans chacune de ses interventions.

« On veut marquer des buts, délivrer des passes décisives, mais avec les années, j’ai surtout cherché à être efficace dans tout ce que je faisais sur le terrain », explique-t-il. Cette évolution a accompagné son changement de statut dans la capitale, jusqu’à la conquête de deux Ligues des Champions et du Ballon d’Or 2025. Une trajectoire qui tranche avec les périodes plus délicates traversées auparavant, notamment lorsque sa disponibilité inquiétait encore le PSG.

Le PSG réagit à la confirmation du renvoi d’Achraf Hakimi pour viol devant une cour criminelle. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2102818116199702764

Le collectif au cœur de son nouveau statut

Cette recherche d’efficacité ne se limite pas aux statistiques personnelles. Désormais installé parmi les cadres de l’équipe rouge et bleu, Dembélé place la réussite collective au-dessus de ses propres performances. « Le plus important reste d’aider l’équipe », insiste l’international tricolore.

Son discours permet aussi de mieux comprendre le chemin parcouru depuis Dortmund. Le talent et les qualités de percussion n’ont jamais réellement été remis en cause, contrairement à sa régularité. En gagnant en maturité et en épurant son jeu, le Français a finalement réussi à transformer son potentiel en influence durable.

Ce changement d’approche l’a conduit au sommet sur les plans collectif et individuel. À 29 ans, Dembélé ne mise donc plus seulement sur ses accélérations ou ses dribbles : il veut peser sur chaque rencontre et répondre aux besoins du PSG. Une évolution devenue la clé de son nouveau statut.