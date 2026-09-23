Deportivo La Corogne : le couperet est tombé pour Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang va être éloigné des terrains après sa blessure contractée face au Betis. L’attaquant de 37 ans doit subir une opération du ménisque droit et manquer environ deux mois de compétition.

Une opération programmée à Madrid

Le Deportivo La Corogne va devoir composer sans Pierre-Emerick Aubameyang pendant plusieurs semaines. Touché au genou droit lors de la rencontre face au Betis, l’attaquant souffre d’une blessure au ménisque. Une intervention chirurgicale est désormais nécessaire.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, le Gabonais doit être opéré ce jeudi à Madrid. Son indisponibilité est estimée à environ deux mois, même si la durée de sa convalescence dépendra forcément de l’évolution de son genou après l’intervention.

Un coup dur au regard de ses statistiques

Cette blessure intervient alors qu’Aubameyang avait rapidement trouvé ses marques sous ses nouvelles couleurs. Depuis le début de son aventure avec le Deportivo, le buteur affiche déjà cinq réalisations et deux passes décisives en seulement sept matches.

Il s’est donc montré directement impliqué sur sept buts, soit une action décisive par rencontre en moyenne. Des chiffres qui soulignent son influence dans le secteur offensif et rendent cette absence d’autant plus préjudiciable pour le club galicien.

À 37 ans, Aubameyang continue ainsi d’afficher une efficacité importante devant le but. Le Deportivo perd provisoirement un élément expérimenté, mais aussi l’un de ses joueurs les plus productifs depuis le début de la saison.

Le Deportivo contraint de revoir ses plans

En attendant le retour de son attaquant, le Deportivo va devoir redistribuer les responsabilités offensives. Le délai annoncé reste conséquent et impose au staff de trouver des solutions sans son buteur pendant plusieurs semaines.

Le club devra également se montrer prudent dans la gestion de sa reprise. Après une opération du ménisque, la récupération physique ne constitue qu’une première étape : Aubameyang devra ensuite retrouver du rythme avant de pouvoir reprendre durablement la compétition.

Une convalescence désormais prioritaire

L’ancien international gabonais va donc mettre entre parenthèses son excellent début de parcours avec le Deportivo. L’intervention prévue à Madrid doit permettre de traiter la blessure avant le lancement d’un programme de rééducation adapté.

Son retour est espéré dans environ deux mois, sans qu’une date précise puisse encore être avancée. Pour Aubameyang, l’objectif sera surtout d’éviter toute rechute et de retrouver l’efficacité affichée au cours de ses sept premières apparitions.