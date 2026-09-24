Pour son premier match sur le banc de la France en Turquie (vendredi, 20h45), Zinédine Zidane réserve quelques surprises dans son onze.

Le grand jour approche. Vendredi soir, à Izmit, Zinédine Zidane dirigera pour la première fois l’équipe de France dans un match officiel. Les Bleus affronteront la Turquie en Ligue des nations avec un nouveau sélectionneur, mais également une animation qui devrait rompre avec certaines habitudes de l’ère Didier Deschamps. Depuis le début du rassemblement, Zidane multiplie les exercices axés sur le jeu et travaille notamment un système à trois milieux. Les dernières séances ont confirmé une tendance de plus en plus nette vers un 4-3-3.

Mbappé à gauche, Dembélé dans l’axe

C’est probablement le premier choix fort de Zidane. Kylian Mbappé devrait retrouver le côté gauche de l’attaque, un positionnement qu’il a régulièrement occupé au début de sa carrière, tandis qu’Ousmane Dembélé serait installé en pointe. À droite, Michael Olise conserverait son positionnement préférentiel. Un trio particulièrement mobile qui permettrait à Zidane de rapprocher Dembélé de la surface tout en laissant davantage de liberté à Mbappé sur son côté. La tendance est désormais clairement confirmée par les mises en place observées à Clairefontaine.

Mais c’est au milieu que la révolution est probablement la plus intéressante. Rayan Cherki devrait être titularisé comme relayeur aux côtés d’Adrien Rabiot, avec Manu Koné dans le rôle de sentinelle. Une décision particulièrement audacieuse pour le nouveau sélectionneur. Habitué à évoluer plus haut sur le terrain, Cherki devra cette fois participer davantage au travail défensif et surtout se montrer exigeant à la perte du ballon. Mais avec le ballon, le Lyonnais possède évidemment les qualités pour apporter cette créativité qui peut parfois manquer aux Bleus. Zidane lui offrirait ainsi un rôle proche de celui d’un meneur de jeu reculé.

Koné en pointe basse, Diouf en défense ?

Le choix de Manu Koné constitue lui aussi une indication importante sur les intentions du nouveau sélectionneur. Le milieu de l’AS Rome devrait occuper la pointe basse du triangle. Un poste qui doit lui permettre de protéger la défense tout en servant de premier relais dans la construction. Koné arrive d’ailleurs avec une certaine confiance, après un début de saison intéressant en club. Son activité et sa capacité à casser des lignes pourraient être particulièrement précieuses dans ce système.

Les interrogations sont en revanche beaucoup plus nombreuses derrière. Andy Diouf pourrait notamment être utilisé au poste de latéral gauche pour sa première sélection. Un choix qui serait particulièrement surprenant puisque le joueur de l’Inter Milan évolue habituellement au milieu de terrain. Mais Zidane semble vouloir profiter de sa polyvalence pour répondre à un problème dans le couloir gauche. La prudence reste toutefois de mise : les dernières séances n’ont pas encore totalement levé les incertitudes concernant la composition de la défense.

Zidane change déjà les habitudes

Au-delà du onze, c’est donc une véritable nouvelle philosophie qui commence à apparaître. Le 4-3-3 travaillé depuis le début du rassemblement rappelle forcément le système que Zidane avait régulièrement utilisé au Real Madrid. Le sélectionneur des Bleus semble surtout vouloir donner davantage de responsabilités aux joueurs techniques. Cherki au milieu, Mbappé à gauche et Dembélé dans l’axe : les choix parlent d’eux-mêmes.

Reste maintenant à voir si cette formule fonctionnera dès la première sortie. La Turquie représente un premier test sérieux pour les Bleus, qui devront également gérer un contexte particulier à Izmit. Zinédine Zidane n’aura donc pas droit à beaucoup de temps pour installer son nouveau projet. Et pour sa première, le sélectionneur semble déjà prêt à prendre quelques risques.