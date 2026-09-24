ASSE Mercato : après Mendy, un phénomène de 15 ans poussé au PSG ! 

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si le nouvel attaquant de l’ASSE Etienne Mendy a été récemment cité au PSG récemment, le club de la capitale pourrait bien verrouiller l’arrivée d’un autre grand phénomène de précocité.

L’ASSE a fait signer Étienne Mendy jusqu’en 2030. Formé à Diambars, qu’il avait rejoint très jeune, le joueur de 18 ans a d’abord évolué dans l’axe avant de se fixer sur un côté. Capable de jouer sur les deux ailes, il s’est particulièrement distingué en 2025-26, participant activement à la montée de son équipe en première division sénégalaise grâce à ses buts et ses passes décisives. Ses performances avaient d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs clubs européens, au point de lui permettre d’effectuer notamment un essai à Manchester United.

« Il doit se taper les tops clubs par exemple le PSG »

Son ancien entraîneur Assane Faye ne tarit pas d’éloges à son sujet. Interrogé par Africa Foot, le coach de Diambars insiste autant sur les qualités footballistiques du jeune attaquant que sur sa personnalité : « C’est un jeune, au-delà de son fort potentiel et de ses qualités, très bien éduqué, qui est très facile à vivre. C’est un aspect très important pour la suite de sa carrière. »

Et Assane Faye voit très grand pour son ancien protégé. Selon lui, Saint-Étienne ne devrait constituer qu’une étape dans son ascension : « Avec le fort potentiel qu’il a, il doit se taper les tops clubs en France, par exemple le Paris Saint-Germain. Sinon, la France devrait être un tremplin pour lui pour aller chercher l’Angleterre ou les grands clubs en Espagne. Pour moi, c’est un joueur à fort potentiel qui doit jouer dans des tops clubs. »

Le PSG sur le prodige JJ Gabriel !

Au-delà du cas Mendy à l’ASSE, le PSG semble vouloir écumer le marché des jeunes talents en devenir. Selon The Athletic, le double champion d’Europe se serait tout récemment pour recruter le jeune prodige de Manchester United JJ Gabriel, où il s’estime mal traité.

Tout comme Mendy avant sa récente signature à l’ASSE, l’intéressé est déjà décrit comme un futur crack et n’a que 15 ans ! Il serait aussi suivi par le Real Madrid, en pole sur ce dossier. Mais qu’on se le dise, les grands clubs européens n’ont plus trop d’hésitation avant de miser sur des pépites dès leur plus jeune âge.