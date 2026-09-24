PSG Mercato : le FC Barcelone offre doublement Alvarez à Paris ! 

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Cible du FC Barcelone au mercato estival, Julián Álvarez pourrait se rapprocher du PSG à cause d’un éloignement du club catalan.

Le feuilleton Julián Álvarez n’est décidément pas terminé. Cet été, le FC Barcelone a tenté de convaincre l’Atlético de Madrid de lâcher son attaquant vedette. Mais le club madrilène a refusé de céder aux conditions du Barça. Deco l’a lui-même confirmé début septembre : Barcelone a bien formulé une offre pour Álvarez, mais l’Atlético « n’a pas voulu vendre le joueur ». Une situation qui a finalement laissé l’international argentin à Madrid.

Le FC Barcelone abandonne Álvarez

Après plusieurs semaines de négociations, le Barça aurait donc décidé de revoir ses plans. Les exigences financières de l’Atlético ont longtemps constitué le principal obstacle. Le club madrilène avait notamment refusé plusieurs propositions, alors que la clause libératoire du joueur est particulièrement élevée. Le dossier est donc devenu extrêmement compliqué pour les Blaugrana. Et c’est précisément cette situation qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain. Le PSG fait partie des clubs régulièrement associés à Julián Álvarez.

Dès le printemps, Mundo Deportivo évoquait même Paris comme l’un des principaux concurrents du Barça dans ce dossier. Plus récemment, plusieurs médias français et espagnols ont relancé l’hypothèse d’une offensive parisienne, notamment pour le prochain mercato. Le contexte a également changé. Lors du précédent mercato, Álvarez avait clairement affiché sa préférence pour le Barça selon plusieurs sources espagnoles. Mais l’opération n’a finalement pas abouti et l’attaquant est resté à l’Atlético. Paris pourrait donc tenter de revenir dans la course.

João Pedro, le plan B qui ne fonctionne pas non plus

Et le Barça ne s’est pas contenté de travailler uniquement sur Álvarez. Face aux difficultés rencontrées dans ce dossier, le club catalan avait également étudié la piste João Pedro, l’attaquant brésilien de Chelsea. Cette alternative avait été présentée comme une solution possible pour renforcer le secteur offensif barcelonais. Mais cette piste n’a pas davantage permis aux Catalans de régler leur problème. Chelsea s’était montré très réticent à l’idée de céder son attaquant, malgré l’intérêt du Barça et les discussions autour d’une éventuelle offre importante. Le Barça se retrouve donc dans une situation particulièrement délicate.

C’est là que l’opération devient intéressante pour Paris. En abandonnant progressivement la piste Álvarez et en ne parvenant pas à concrétiser son alternative João Pedro, le FC Barcelone laisse davantage de place aux autres prétendants. Le PSG peut évidemment en profiter. Le club parisien dispose déjà d’un secteur offensif particulièrement fourni, mais Julián Álvarez représente un profil différent par sa polyvalence, sa capacité à jouer en pointe comme dans une position plus mobile et son expérience du très haut niveau. Plusieurs sources ont d’ailleurs évoqué une volonté parisienne de relancer ce dossier dès le prochain mercato.

L’Atlético reste le véritable obstacle

Attention toutefois : le retrait du Barça ne signifie pas que Julián Álvarez est proche du PSG. L’attaquant est toujours sous contrat avec l’Atlético et son club n’a pas affiché une volonté claire de le vendre à n’importe quel prix. Paris devra donc convaincre les Colchoneros sur le plan financier, mais également convaincre le joueur.

Le PSG possède néanmoins un nouvel argument : après avoir longtemps privilégié Barcelone, Álvarez pourrait désormais devoir considérer sérieusement les autres options qui s’offrent à lui. Le Barça pensait récupérer l’Argentin. Puis il a échoué sur son plan B. Et cette double déconvenue pourrait finalement faire les affaires du PSG.