RC Lens Mercato : après Méïté, Leca a reçu une bonne nouvelle pour un attaquant de l’OM

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Chaud pour signer son premier contrat professionnel à l’OM, Antoine Valero (18 ans) a changé de fusil d’épaule. Une bonne nouvelle pour le RC Lens.

Le mercato estival est terminé mais certains dossiers pourraient rapidement refaire surface. C’est notamment le cas d’Antoine Valero à l’OM. À 18 ans, l’attaquant possède un profil particulièrement suivi. International français dans les catégories de jeunes, il avait attiré l’attention de plusieurs clubs cet été, dont le RC Lens et le Betis Séville.

Valero réclame des garanties sportives à l’OM

Le club espagnol avait même formulé une offre de 500 000 euros pour tenter de le recruter, mais l’OM avait alors refusé de laisser partir sa jeune pépite. La situation a toutefois évolué depuis. Selon Foot Mercato, l’OM a bien proposé un premier contrat professionnel à Valero. Le joueur semblait initialement favorable à l’idée de poursuivre son aventure à Marseille.

Mais son passage avec l’équipe première aurait changé sa position. Après avoir effectué un stage de deux semaines avec les professionnels sans obtenir de convocation, le jeune attaquant souhaiterait désormais obtenir des garanties concernant sa présence régulière dans le groupe de Bruno Genesio. Une condition que la direction marseillaise refuse catégoriquement d’accorder. Résultat : les négociations sont aujourd’hui au point mort.

Le RC Lens a déjà pris des renseignements

Cette situation pourrait forcément intéresser le RC Lens. Le club artésien avait déjà suivi les performances de Valero avec les U19 et la National 2 et s’était renseigné sur sa situation avant la fermeture du mercato. L’Équipe confirmait également l’intérêt lensois, aux côtés notamment du Betis et de Troyes. Le RC Lens n’avait finalement pas réussi à boucler l’opération cet été mais le dossier n’est pas nécessairement enterré. Si les discussions entre Valero et l’OM continuent de bloquer dans les prochains mois, les dirigeants lensois pourraient être tentés de revenir à la charge.

C’est toute la question. Le RC Lens dispose d’un projet qui peut séduire les jeunes joueurs à fort potentiel. Le club artésien n’hésite pas à donner leur chance à des éléments issus de son centre ou recrutés très jeunes. Valero pourrait donc regarder attentivement ce qui se passe dans les prochaines semaines à Marseille. D’autant que le problème actuel ne concerne pas son talent, mais surtout les garanties sportives demandées au club. L’OM, de son côté, ne souhaite évidemment pas offrir une place dans le groupe professionnel sur simple demande. La direction marseillaise veut conserver la maîtrise de la progression de ses jeunes joueurs.

Après Meïté, un autre dossier OM-Lens ?

Pour Jean-Louis Leca, ce dossier pourrait donc représenter une opportunité à moyen terme. Le directeur sportif du RC Lens connaît déjà le profil de Valero et son entourage a pu constater l’intérêt du Racing lors du dernier mercato. Reste désormais à savoir si la situation évoluera suffisamment pour rendre une opération possible. L’OM pourrait toujours convaincre son jeune attaquant en lui offrant progressivement une place dans le groupe de Genesio. À l’inverse, une absence de perspectives concrètes pourrait pousser Valero à envisager un départ. Et dans ce cas, Lens pourrait naturellement refaire partie des prétendants.

Le contexte marseillais pourrait également favoriser ce rapprochement. Le RC Lens a récemment étudié la piste Bamo Meïté pour renforcer sa défense après la grave blessure de Maik Nawrocki. Le dossier du défenseur ivoirien reste cependant compliqué, notamment parce que l’OM dispose de solutions limitées dans l’axe. Valero constitue un dossier très différent, mais les deux clubs pourraient donc continuer à se croiser sur le marché. Pour l’instant, aucune offensive hivernale n’est actée.