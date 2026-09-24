PSG : Ferran Torres a mis une secousse à 5 stars du vestiaire 

Meilleure recrue estivale du PSG, Ferran Torres (26 ans) a surtout mis en avant les carences de certains coéquipiers dans la finition.

Le PSG tient peut-être déjà son homme providentiel. Après un début de saison poussif en Ligue 1, Ferran Torres a rapidement pris une autre dimension dans la capitale.

Ferran Torres ne gâche presque rien au PSG

L’Espagnol avait signé un doublé dès sa première apparition contre Rennes, avant de poursuivre sur sa lancée. Son but à Brest avait ensuite offert au PSG sa première victoire de la saison en championnat. Et les statistiques commencent déjà à devenir impressionnantes.Selon DataScout, Ferran Torres affiche actuellement 4 buts pour seulement 1,69 expected goals en Ligue 1. Un chiffre qui raconte beaucoup de choses sur son efficacité.

L’attaquant espagnol transforme donc largement plus que ce que les occasions obtenues auraient théoriquement laissé espérer. La Ligue 1 a d’ailleurs officiellement souligné son efficacité après les premières journées : quatre buts en cinq journées étaient alors comptabilisés, avec une réalisation toutes les 63 minutes et trois grosses occasions converties sur quatre. Son départ au PSG ressemble donc de plus en plus à une excellente opération sportive.

Cinq stars du PSG toujours à zéro !

Et c’est précisément là que le contraste devient spectaculaire. Toujours selon DataScout, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Maghnes Akliouche, Désiré Doué et João Neves totalisent à eux cinq 6,59 xG en Ligue 1… sans avoir inscrit le moindre but. Autrement dit, le PSG possède plusieurs joueurs capables de se procurer des situations dangereuses, mais aucun d’entre eux n’a encore réussi à concrétiser en championnat. Le contraste avec Ferran est brutal. D’un côté, cinq joueurs cumulant un volume d’occasions important mais bloqués à zéro réalisation. De l’autre, un attaquant qui affiche déjà quatre buts avec un total d’expected goals largement inférieur.

Le cas de Dembélé interpelle forcément davantage. Le Ballon d’Or 2025 reste l’une des principales armes offensives du PSG, mais son compteur en Ligue 1 demeure désespérément vierge. Même constat pour Kvaratskhelia, dont Luis Enrique attend davantage dans les trente derniers mètres. Doué connaît lui aussi une situation particulière. Le Français est impliqué dans les offensives parisiennes et a notamment délivré la passe décisive à Ferran Torres lors du Classique remporté par le PSG à Marseille. Mais il reste encore à la recherche de son premier but en championnat. Cette efficacité change forcément la perception du début de saison contrasté du PSG.