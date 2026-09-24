Stade Rennais : Thomasson cartonne, le flop du mercato est déjà identifié

Si Adrien Thomasson fait partie des bonnes surprises du mercato estival, l’un de ses coéquipiers au Stade Rennais ne peut pas en dire autant.

Le Stade Rennais a connu un mercato particulièrement animé cet été. Plusieurs nouveaux visages sont venus renforcer l’effectif de Franck Haise, avec des fortunes diverses après quelques semaines de compétition.

Thomasson, la belle surprise du Stade Rennais

Alors que le club breton occupe le haut du classement, L’Équipe a déjà établi un premier bilan des recrues. Deux joueurs ressortent particulièrement. Arrivé libre en provenance du RC Lens, Adrien Thomasson n’a pas mis longtemps à trouver sa place dans le collectif de Franck Haise. À 32 ans, le milieu de terrain apporte son expérience mais également une vraie capacité à organiser le jeu rennais. L’Équipe le considère déjà comme le « top » du mercato estival du Stade Rennais.

« Arrivé libre de Lens, le milieu de 32 ans se pose déjà en régulateur du jeu breton. Il se montre aussi décisif, à l’image de son but face à Marseille (1-0), qui a offert la victoire aux Rouge et Noir », souligne le quotidien sportif. Un but particulièrement symbolique puisque Thomasson avait permis à Rennes de s’imposer face à l’OM au Roazhon Park.

Au-delà de ses statistiques, Thomasson semble surtout avoir rapidement gagné la confiance de Franck Haise. Son profil de joueur expérimenté lui permet de fluidifier le jeu et d’apporter davantage de contrôle dans l’entrejeu. Une qualité précieuse pour un Stade Rennais qui cherche à franchir un cap cette saison. Son arrivée libre apparaît donc particulièrement intéressante dans le bilan dressé par L’Équipe. Mais à l’autre extrémité du classement des recrues rennaises, un autre joueur connaît une situation beaucoup plus compliquée.

Mayenda déjà désigné comme le flop du Stade Rennais

Éliezer Mayenda est en effet présenté comme la déception du mercato breton. Recruté pour environ 20 millions d’euros, l’attaquant représente pourtant l’un des investissements les plus importants de l’histoire récente du club. Mais son début de saison ne répond pas encore aux attentes.

L’Équipe juge son apport « nettement insuffisant » et pointe notamment des entrées en jeu sans véritable impact. Le quotidien sportif estime même que sa première titularisation à Lyon a parfaitement illustré ses difficultés. Face à l’OL, Rennes a complètement sombré avec une lourde défaite 4-0. Une soirée particulièrement difficile pour Mayenda, qui n’a pas réussi à peser sur la rencontre. « Arrivé pour 20 millions d’euros, un des plus gros investissements du club breton, l’attaquant déçoit.

Des entrées en jeu médiocres, aucun impact, à l’image de sa première titularisation à Lyon (0-4) samedi dernier. Ou, comme son équipe, il a été invisible », analyse L’Équipe. Un constat forcément préoccupant pour un joueur censé apporter davantage de solutions offensives à Franck Haise. Évidemment, le bilan reste provisoire mais après quelques semaines seulement, une hiérarchie semble déjà établie.