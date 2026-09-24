En plein processus de vente du FC Nantes, Waldemar Kita a trois offres sur la table. L’une d’entre elles pourrait bientôt s’évanouir.

Le FC Nantes pourrait bientôt perdre l’une de ses pistes de rachat. Alors que Waldemar Kita a confirmé avoir reçu trois propositions pour céder le club, le processus est encore loin d’être terminé.

Pas de repreneur local au FC Nantes ?

Le propriétaire du FC Nantes n’a d’ailleurs jamais caché qu’il voulait prendre son temps avant de choisir le projet capable d’assurer l’avenir du FCN. Mais parmi les différents scénarios évoqués autour de la vente, l’un d’eux aurait particulièrement séduit les supporters : celui d’un repreneur issu du cru, profondément attaché au club. Et cette piste pourrait désormais disparaître.

Emmanuel Merceron, très attentif aux coulisses du FC Nantes, a livré une réponse particulièrement énigmatique lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de voir arriver un investisseur local : « Si tu veux un gars du cru qui aime le FCN, on peut oublier ça je pense. » Une petite phrase qui risque de faire beaucoup parler.

L’insider ne donne pas le nom de la personne ou du groupe auquel il fait référence. Il ne confirme donc pas officiellement qu’une candidature précise est abandonnée mais son message laisse clairement entendre que le profil tant espéré par une partie des supporters pourrait ne pas être celui qui prendra finalement les commandes du club.

Trois offres toujours sur la table des Kita ?

Le contexte est d’autant plus intéressant que Waldemar Kita a récemment confirmé l’existence de trois offres pour le FC Nantes. Le propriétaire avait également expliqué qu’il n’était pas nécessairement pressé de vendre, laissant entendre que le processus pourrait encore durer plusieurs mois. Cette situation laisse donc la porte ouverte à plusieurs scénarios.

Les candidats doivent désormais convaincre Kita avec un projet suffisamment solide, aussi bien sur le plan financier que sportif. Et c’est justement ce qui rend le dossier particulièrement sensible. Depuis plusieurs années, une partie des supporters souhaite voir le FC Nantes retrouver une identité plus proche de son histoire.

L’idée d’un repreneur local, connaisseur du club et attaché à ses valeurs, possède donc forcément une résonance particulière. Mais si l’information de Merceron se confirme, cette option pourrait ne plus être d’actualité. Le rêve d’un retour aux sources pourrait ainsi s’éloigner avant même que le processus de vente n’entre dans sa phase finale.