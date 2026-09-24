RC Lens : après Baidoo et Nawrocki, un autre défenseur central lensois s’est blessé

Déjà confronté aux blessures de Samson Baidoo et Maik Nawrocki, le RC Lens doit composer avec un nouveau coup dur en défense centrale.

Le RC Lens n’est pas épargné par les blessures en défense centrale. Après Samson Baidoo et Maik Nawrocki, c’est au tour de Noé Kemtchoum-Stasiowski d’être touché. Le jeune défenseur lensois a été contraint de quitter ses partenaires lors de la rencontre du groupe Élite face à l’AS Monaco, le 16 septembre dernier.

Noé Kemtchoum-Stasiowski opéré après sa blessure face à Monaco

Capitaine des Sang et Or lors de cette rencontre du Challenge Espoirs, Noé Kemtchoum-Stasiowski a dû céder sa place à Kamil Adebayo dès la 28e minute, sur blessure. Le Racing et Monaco se sont finalement quittés sur un match nul (2-2), avant une séance de tirs au but remportée par les Monégasques.

Le défenseur lensois a depuis donné de ses nouvelles sur Instagram. Dans une story publiée sur le réseau social, le jeune joueur a indiqué avoir été opéré avec succès. Une information qui confirme que sa blessure a nécessité une intervention chirurgicale.

Comme révélé par Lensois.com, c’est l’ischio gauche qui aurait été touché. C’est en tout cas un nouvel épisode qui vient s’ajouter aux difficultés rencontrées par le secteur défensif lensois.

Une défense centrale déjà fragilisée au RC Lens

Cette blessure intervient dans un contexte délicat pour les défenseurs centraux du Racing. Maik Nawrocki souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur, tandis que Samson Baidoo figure lui aussi parmi les absents.

Même s’il évolue avec le groupe Élite, Noé Kemtchoum-Stasiowski représente un élément supplémentaire touché dans la filière défensive lensoise. Formé au Racing depuis 2024, le jeune défenseur avait même été convié par Dino Toppmöller lors de la préparation estivale.