Prédécesseur d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland affiche un bilan qui n’a rien à envier au technicien écossais.

L’ASSE est encore bien installée au sommet de la Ligue 2. Après sept journées, les Verts occupent une nouvelle fois la première place du classement. Une situation qui rappelle forcément le début de saison précédent, lorsque l’équipe d’Eirik Horneland avait également pris les commandes du championnat. Mais à ce petit jeu des comparaisons, le technicien norvégien conserve quelques arguments.

Horneland, un point de plus que Cathro à l’ASSE

Après sept journées, l’ASSE version Ian Cathro compte 16 points. La saison dernière, les hommes d’Eirik Horneland en avaient récolté 17 au même stade. Un seul point sépare donc les deux équipes, mais cette différence permet de mesurer la régularité du début de saison actuel. Cathro reste toutefois dans les mêmes eaux que son prédécesseur. Et sur le plan offensif, son équipe fait même mieux.

Après sept journées, l’ASSE de Ian Cathro avait inscrit 19 buts. C’est quatre de plus que l’équipe d’Horneland au même moment, qui en avait marqué 15. Les Verts disposent donc actuellement de la meilleure attaque avec une production offensive supérieure à celle de la saison précédente. Un élément particulièrement intéressant puisque Cathro a rapidement installé une équipe capable de multiplier les situations et de faire la différence devant le but. Sur ce point, le technicien écossais possède donc un bilan statistique favorable.

Cathro affiche une défense moins solide

C’est en revanche dans le secteur défensif que la comparaison s’inverse. L’ASSE d’Horneland n’avait encaissé que sept buts après sept journées. Celle de Cathro en a déjà concédé huit. La différence reste minime, mais elle se retrouve également dans le classement des défenses. À l’époque, Saint-Étienne possédait la troisième meilleure défense de Ligue 2. Cette saison, les Verts figurent actuellement au neuvième rang dans ce domaine. U

Une petite alerte pour Cathro, même si le bilan reste évidemment très correct avec seulement huit buts encaissés. Ces statistiques permettent surtout de mettre en évidence deux visages différents. Sous Horneland, l’ASSE était légèrement moins prolifique mais plus difficile à bouger. Avec Cathro, les Verts marquent davantage mais concèdent également un peu plus. Le résultat au classement reste néanmoins très proche mais la comparaison est lancée.