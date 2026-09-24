Expulsé contre le PSG, Timothy Weah (26 ans) sera suspendu yopouru le déplacement de l’OM à Troyes après la trêve. Son successeur pourrait surprendre.

Le poste de latéral droit continue de poser question à l’OM. Déjà identifié comme l’un des secteurs à renforcer par Bruno Genesio durant le mercato, le couloir droit ne dispose pas d’une hiérarchie totalement stabilisée. L’OM avait d’ailleurs exploré plusieurs pistes cet été, notamment Rafik Belghali ou encore Oliver Braude. Et les dernières nouvelles ne vont pas vraiment dans le sens de la tranquillité pour le staff marseillais.

Weah suspendu un match après le Classique

Expulsé lors du choc contre le PSG, Timothy Weah a écopé d’un match de suspension ferme après la décision de la commission de discipline de la LFP. Le capitaine marseillais manquera donc le prochain rendez-vous de championnat concerné par cette suspension. Une absence qui tombe mal pour Bruno Genesio, puisque Weah s’était installé comme une solution importante dans le couloir droit. L’Américain connaît toutefois un début de saison compliqué. Après la défaite contre Rennes, il avait notamment assumé ses responsabilités, alors que L’Équipe avait pointé plusieurs difficultés dans son début d’exercice.

La situation est d’autant plus délicate que Kelyann Bezahaf, autre solution à ce poste, pourrait lui aussi manquer à l’appel en raison de sa convocation avec l’Algérie. Le jeune latéral est pourtant considéré comme l’un des espoirs du centre de formation marseillais. Il a notamment remporté la Gambardella avec l’OM en 2024 et a progressivement intégré le groupe professionnel. Genesio pourrait donc se retrouver avec un choix particulièrement limité. Et c’est justement là que le nom de Rayan Ouro commence à circuler.

Ouro, la surprise venue de la réserve de l’OM ?

Selon Belo Foot 13, le jeune défenseur de l’OM réaliserait de bonnes prestations au poste de latéral droit avec la réserve. Une situation qui pourrait lui permettre de se rapprocher du groupe professionnel. Ouro aurait notamment l’avantage de connaître parfaitement l’environnement olympien et de pouvoir apporter une solution naturelle dans le couloir. Le jeune Marseillais ferait ainsi partie des alternatives possibles pour compenser les absences de Weah et Bezahaf. Pour l’instant, rien ne permet toutefois d’affirmer que Genesio a déjà décidé de le titulariser.

Si le technicien marseillais venait à lui faire confiance, cette absence pourrait néanmoins représenter un tournant dans la carrière de Rayan Ouro. Le contexte est particulier. L’OM cherche encore à stabiliser son côté droit et avait clairement identifié ce poste comme une priorité lors du mercato. Une prestation convaincante d’un jeune du centre pourrait donc forcément être remarquée. D’autant que Bruno Genesio n’a pas forcément envie de déplacer Bamo Méïté sur le côté, le défenseur étant davantage considéré comme une solution dans l’axe. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une piste parmi les différentes options de Genesio. Mais l’idée a le mérite d’exister.