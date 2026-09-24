La nonchalance des dirigeants du FC Nantes a directement conduit à la mainmise des membres de la formation sur le club. Aujourd’hui, Grégory Poirier l’apprend à ses dépens.

Le malaise ne semble plus se limiter aux résultats du FC Nantes. Depuis l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc des Canaris, plusieurs échos font état de relations compliquées entre l’entraîneur et certains responsables de la formation.

« Une absence totale de direction au FC Nantes »

Stéphane Ziani et Samuel Fenillat sont notamment cités dans ce dossier. Et selon les journalistes qui suivent quotidiennement le club, cette situation serait surtout révélatrice d’un problème beaucoup plus profond dans l’organisation du FC Nantes. Dans le podcast Sans Contrôle, Loïc Folliot n’a pas mâché ses mots : « Le comportement de Stéphane Ziani et celui de Samuel Fenillat et ils ont sans doute leurs arguments, n’est possible que parce qu’il y a une absence totale de direction à Nantes. » Le journaliste estime donc que les tensions internes ne pourraient pas s’installer de cette manière si la direction du club exerçait un contrôle suffisamment fort. Il poursuit avec une comparaison particulièrement sévère : « Dans n’importe quelle boîte, si vous séchez des réunions de travail, vous dégagez ! » Une sortie qui vise directement le fonctionnement interne du FC Nantes.

David Phelippeau a également apporté un éclairage sur la position des deux hommes. Selon lui, plusieurs personnes leur auraient déjà demandé des explications concernant leurs relations tendues avec les différents entraîneurs passés par le FC Nantes. La réponse serait toujours la même : ils souhaitent rester au club pour défendre son identité. « Ils disent qu’ils veulent rester au club parce que c’est le club qu’on aime et on est les derniers défenseurs de l’ADN nantais », rapporte David Phelippeau. Une position qui permet de comprendre leur logique, mais qui ne règle évidemment pas la question des rapports avec Poirier.

Ziani et Fenillat défendent « l’ADN nantais »

C’est justement là que la situation devient particulièrement intéressante. Un entraîneur arrivé récemment doit normalement pouvoir travailler avec l’ensemble des composantes sportives du club. Lorsque les relations deviennent froides avec plusieurs responsables de la formation, cela peut rapidement compliquer la circulation des informations et les décisions concernant les jeunes joueurs. Et le FC Nantes est particulièrement concerné par cette problématique. Le centre de formation représente historiquement une partie majeure de l’identité du club. Si Poirier souhaite modifier certaines habitudes ou imposer ses propres choix, des divergences peuvent forcément apparaître. Mais celles-ci doivent normalement être arbitrées par la direction.

C’est finalement la question centrale de cette affaire. Si les relations entre Poirier et les responsables de la formation du FC Nantes sont effectivement aussi tendues que le rapportent plusieurs observateurs, pourquoi cette situation perdure-t-elle ? La famille Kita n’a, à ce stade, pas publiquement confirmé l’existence d’une quelconque guerre interne entre Poirier et les responsables de la formation. Pour Poirier, et même s’il s’en défend publiquement, cette situation arrive alors que sa mission est déjà particulièrement délicate. Le technicien doit reconstruire une équipe après la relégation en Ligue 2 et tenter de ramener rapidement Nantes vers le haut du classement. Il a donc besoin d’un environnement stable, ce qui semble plus que compromis à l’écoute de ces différents échos.