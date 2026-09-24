OM : rien ne va plus à Marseille, une nouvelle inquiétante touche le Vélodrome

L’OM constate une baisse de fréquentation au Vélodrome et reconnaît que la hausse du prix des carburants pèse désormais dans sa réflexion sur les tarifs.

L’OM doit-il aussi composer avec la hausse des prix à la pompe pour remplir le Vélodrome ? Alors que les supporters marseillais sont moins nombreux à se déplacer en ce début de saison, le coût du carburant s’invite dans les réflexions du club phocéen. Mais cette baisse peut également s’expliquer par l’été agité traversé par le club, avec beaucoup de ventes, pas de recrue, et surtout cinq défaites de suite.

Selon L’Équipe, qui a interrogé la direction commerciale de l’OM, le club enregistre une baisse d’affluence d’environ 3 % sur les premières semaines de compétition. Une tendance qui ne concerne pas uniquement Marseille : 16 clubs de Ligue 1 seraient également confrontés à un recul, plus ou moins marqué, de leur fréquentation.

Le prix de l’essence, un facteur qui pèse sur les supporters de l’OM

La situation est d’autant plus notable que le Stade Vélodrome sort d’une saison 2025-2026 exceptionnelle, avec 63 029 spectateurs de moyenne et 80 % des rencontres disputées à guichets fermés.

Mais pour de nombreux supporters, venir encourager l’OM représente un budget de plus en plus conséquent. Avec un gazole autour de 2,41 €/litre et un prix du SP95 supérieur à 2,17 €/litre, le trajet peut rapidement alourdir la facture, notamment pour les familles qui viennent de loin.

« Pour fixer nos tarifs, on utilise de nombreux indicateurs, cela va de notre dynamique sportive au prix de l’essence », explique la direction commerciale de l’OM, citée par L’Équipe. Le club souligne que ses supporters viennent de toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi d’autres territoires.

L’OM contraint d’adapter sa politique tarifaire ?

Pour Marseille, l’enjeu est majeur. Les recettes générées par les rencontres au Vélodrome représentent une ressource importante, alors que le club doit composer avec un contexte économique tendu dans le football français.

L’OM cherche donc à maintenir l’attractivité de son stade, notamment grâce à des offres tarifaires adaptées. Car au-delà des résultats sportifs et de l’intérêt des affiches, le coût global d’une sortie au football pourrait désormais peser davantage dans la décision des supporters.

Une réalité qui dépasse Marseille et pose une question plus large pour la Ligue 1 : jusqu’où la hausse du coût de la vie peut-elle freiner les déplacements des supporters dans les stades français ?