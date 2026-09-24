OM : Genesio a failli faire une victime inattendue contre le PSG

Entré en jeu à la 30e minute face au PSG, Angel Gomes aurait pu être remplacé avant même l’heure de jeu, Bruno Genesio lui reprochant notamment son manque d’implication défensive.

L’OM a vécu une soirée frustrante face au PSG. Battus 2-1 au Vélodrome dimanche dernier, les Marseillais ont pourtant longtemps tenu tête à leurs rivaux. Mais derrière le résultat, un épisode impliquant Angel Gomes retient également l’attention.

Angel Gomes dans le viseur de Genesio malgré son but

Contraint de remplacer Igor Paixão, blessé dès la 30e minute, Bruno Genesio a lancé Angel Gomes dans la rencontre. Mais selon une vidéo publiée par la Ligue 1, le milieu offensif n’aurait pas convaincu son entraîneur par son implication défensive.

La frustration de Genesio aurait même été telle que le staff marseillais aurait envisagé de sortir Gomes avant l’heure de jeu. Un scénario particulièrement inattendu pour un joueur entré seulement quelques minutes plus tôt.

Un but qui a changé la donne pour Angel Gomes

Ironie du sort, Angel Gomes a finalement trouvé le chemin des filets. À la 72e minute, l’ancien Lillois a égalisé pour l’OM, profitant d’un service d’Amine Gouiri pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

Mais cette réalisation n’a pas suffi à sauver Marseille. Trois minutes plus tard, Marquinhos a redonné l’avantage au PSG, qui s’est finalement imposé 2-1.

Angel Gomes est donc passé tout près d’une sortie prématurée avant de devenir l’un des principaux artisans du retour marseillais. Un contraste saisissant qui illustre la soirée mouvementée vécue par le milieu offensif au Vélodrome.