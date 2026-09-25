ASSE : Ian Cathro déjà lâché par une partie des supporters ?

L’arrivée de Ian Cathro ne fait pas uniquement parler sur le terrain : une partie des supporters stéphanois commence aussi à s’interroger sur les changements autour de la communication du club.

L’arrivée de Ian Cathro à l’ASSE ne se limite pas aux résultats sportifs. Depuis plusieurs semaines, une autre évolution interpelle les supporters : celle de la communication autour du groupe professionnel.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters ont partagé un sentiment commun : les traditionnels contenus « Inside » proposés par l’ASSE seraient désormais beaucoup moins intéressants qu’auparavant. « Je les trouve vraiment sans intérêt ni valeur ajoutée », regrette un fan, estimant que ces vidéos sont devenues « complètement vides ».

Les « Inside » de l’ASSE ne convainquent plus autant

Pendant plusieurs saisons, les contenus en immersion permettaient de découvrir davantage la vie du vestiaire, les coulisses des déplacements, les réactions des joueurs ou encore l’ambiance au sein du groupe. Un contenu qui contribuait à rapprocher les supporters de leur équipe.

Depuis le début de l’ère Ian Cathro, certains supporters ont justement remarqué une évolution de cette communication. Un constat déjà relevé récemment autour des contenus du club : les images de la vie du groupe semblent moins présentes, au profit de formats davantage centrés sur les rencontres et les réactions d’après-match.

Ian Cathro directement responsable ?

Reste à voir si ce changement relève vraiment de Cathro. Depuis son arrivée en juin, l’entraîneur écossais a surtout mis l’accent sur le travail, la construction du groupe et la création d’une nouvelle identité collective. Dans une récente prise de parole, il expliquait d’ailleurs vouloir « créer quelque chose » avec les supporters et construire un projet appelé à s’inscrire dans la durée.

Mais pour une partie du peuple vert, la communication fait aussi partie du lien entre le club et ses supporters. Et c’est précisément sur ce terrain que certaines critiques commencent à apparaître.

Les résultats actuels, eux, donnent évidemment du crédit au projet sportif de Cathro. Mais si l’ASSE veut conserver une proximité forte avec son public, les supporters attendent aussi de retrouver des contenus capables de leur donner l’impression d’être au plus près du vestiaire. Sur le terrain, Ian Cathro a rapidement convaincu par les résultats. Sur la communication, une partie des supporters semble déjà beaucoup plus difficile à convaincre.