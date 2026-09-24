OL : un Lyonnais affole le mercato, jackpot en vue dès cet hiver ?

Le milieu de l’OL Tyler Morton serait suivi par plusieurs clubs de Premier League, avec une possible offensive dès le prochain mercato hivernal.

Arrivé à l’Olympique Lyonnais à l’été 2025 en provenance de Liverpool, Tyler Morton pourrait déjà être au cœur d’un important dossier mercato. D’après les informations d’Ekrem Konur, sept clubs anglais surveilleraient actuellement le milieu de terrain : Sunderland, Newcastle, Everton, Nottingham Forest, Crystal Palace, Brighton et… Liverpool.

Une valeur qui grimpe pour l’OL

Sous contrat avec Lyon jusqu’en juin 2030, Morton est devenu un élément important de l’équipe de Paulo Fonseca. Le joueur de 23 ans aurait notamment attiré l’attention par ses performances depuis le début de la saison.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est désormais estimée à 30 millions d’euros, soit trois fois le montant fixe déboursé par l’OL pour le recruter en 2025. Le transfert avait été conclu autour de 10 M€, avec jusqu’à 5 M€ de bonus et un pourcentage à la revente pour Liverpool.

Liverpool toujours attentif

Le retour des Reds dans ce dossier ajoute une dimension particulière. Liverpool avait conservé 20 % sur une éventuelle plus-value lors du transfert de Morton à Lyon. Le club anglais suivrait donc avec attention la progression de son ancien joueur, alors que plusieurs formations de Premier League pourraient se positionner.

Une offre dès janvier 2027 serait donc possible selon les informations relayées. Pour l’OL, qui avait déjà identifié Morton comme un joueur important de son projet, une éventuelle vente à 30 M€ ou davantage pourrait représenter une opération financière significative.

Mais avec un contrat courant jusqu’en 2030, Lyon dispose aussi d’une solide marge de manœuvre pour négocier.