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ASSE : les Verts champions de Ligue 2, c’est déjà annoncé !

Par William Tertrin - 24 Sep 2026, 21:20
Roland Romeyer

Alors que l’ASSE occupe actuellement la tête de la Ligue 2, Roland Romeyer voit déjà les Verts terminer champions et retrouver la Ligue 1 au terme de la saison.

Invité de Gazetta 43, Roland Romeyer n’a pas caché son optimisme concernant la saison de l’ASSE. L’ancien président des Verts estime que le club stéphanois possède une équipe suffisamment équilibrée pour dominer la Ligue 2. « Ils finiront premiers pour moi, tranquilles, et ils vont remonter en Ligue 1 », a lancé Roland Romeyer.

Une déclaration qui intervient alors que l’ASSE occupe effectivement la première place du classement après sept journées, avec 16 points, soit deux longueurs d’avance sur le Red Star. Les Stéphanois comptent cinq victoires, un nul et une défaite.

Romeyer relativise la défaite à Dunkerque

L’ancien dirigeant est également revenu sur le premier revers de la saison à Dunkerque. Battue 2-1 le 12 septembre dernier, l’ASSE avait pourtant obtenu plusieurs situations pour revenir au score.

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Pour Romeyer, cette défaite ne remet donc pas en cause les ambitions stéphanoises. Il estime notamment que les Verts ne connaîtront pas une saison comparable à la précédente et qu’ils ont les qualités nécessaires pour jouer la montée.

Son constat est d’autant plus enthousiaste qu’il apprécie le visage affiché par l’équipe : du jeu, de la technique et une implication correspondant, selon lui, aux « valeurs stéphanoises ».

« J’ai cette équipe dans le cœur depuis 1957 »

Roland Romeyer a aussi profité de son intervention pour rendre hommage aux supporters de l’ASSE, particulièrement présents lors des déplacements. Il estime que leur investissement dépasse largement celui qu’il pouvait lui-même consacrer lorsqu’il était président.

Après vingt années passées à la tête du club, Romeyer assure conserver l’ASSE « dans le cœur ». Et alors que les Verts sont actuellement leaders, son pronostic est donc clair : Saint-Étienne champion de Ligue 2 et de retour en Ligue 1 dès la fin de la saison.

Une ambition qui reste évidemment à confirmer sur le terrain, alors que la saison 2026-2027 est encore loin d’être terminée.

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