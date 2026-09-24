PSG : un historique du club s’en va, deux renforts déjà bouclés pour le remplacer !

Après près de dix ans au PSG, Omar Allel va quitter le club pour rejoindre le Paris FC, qui s’apprête également à recruter un scout de l’AS Monaco.

Le PSG continue de voir sa cellule de recrutement du centre de formation se transformer. Après plusieurs mouvements ces derniers mois, le club parisien va perdre Omar Allel, recruteur arrivé il y a près de dix ans, qui va rejoindre le voisin du Paris FC. Son arrivée avait été annoncée fin août par L’Équipe et sa prise de fonction est désormais imminente.

Omar Allel va passer du PSG au Paris FC

Omar Allel doit débuter sa mission au Paris FC la semaine prochaine. Au PSG, il faisait partie de la cellule chargée de détecter les jeunes talents. Il était notamment pressenti pour prendre davantage de responsabilités au sein de cette structure avant son départ.

Son transfert vers le Paris FC constitue donc un nouveau mouvement entre les deux clubs de la capitale. Le club parisien, qui souhaite développer son centre de formation et sa détection, récupère ainsi un recruteur qui connaît particulièrement bien le vivier francilien.

Un deuxième recruteur arrive de Monaco

Le Paris FC ne s’arrête pas à Omar Allel. Le club va également accueillir Philippe Maïa Lopes, en provenance de l’AS Monaco.

Lui aussi connaît parfaitement la région parisienne puisqu’il a notamment été directeur technique du Montrouge FC, l’un des clubs franciliens reconnus pour son travail auprès des jeunes. Les deux recruteurs doivent commencer leur mission au Paris FC la semaine prochaine.

Avec ces deux arrivées, Marco Neppe, le directeur sportif du Paris FC, poursuit donc le renforcement de la cellule de recrutement. Pour le PSG, le départ d’Omar Allel intervient alors que le club a déjà dû réorganiser sa cellule de détection et recruter deux nouveaux scouts, Sigamary Diarra et Thierno Diarra.