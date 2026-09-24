OL : un taulier de Paulo Fonseca va signer dans un autre club de Ligue 1

Après sept années passées à l’Olympique Lyonnais, l’analyste vidéo Anthony Michel va poursuivre sa carrière au LOSC, où il intégrera le staff de Davide Ancelotti.

L’OL voit partir l’un de ses membres forts de l’ombre. Arrivé au club il y a sept ans, Anthony Michel quitte le Rhône pour rejoindre Lille, comme l’a rapporté Le Petit Lillois. Il doit intégrer la cellule vidéo du staff de Davide Ancelotti.

Un départ de l’OL après sept ans

Anthony Michel était jusqu’ici intégré à l’environnement de l’équipe lyonnaise. Apprécié au sein du club, son départ était prévu à l’occasion de la trêve internationale. Son dernier match avec l’OL aura ainsi été la large victoire contre le Stade Rennais (4-0).

Le technicien rejoint désormais un LOSC en pleine évolution depuis l’arrivée de Davide Ancelotti. Nommé entraîneur des Dogues à l’été 2026, l’Italien a profondément renouvelé son staff, avec plusieurs arrivées enregistrées depuis le début de la saison.

Pour l’OL, ce mouvement constitue donc un nouveau départ au sein de son encadrement, tandis qu’Anthony Michel va découvrir un nouveau projet dans le Nord.