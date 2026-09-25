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FRANCE

ASSE : bien entourée, Manon Stassin fête ses 24 ans et fait sensation !

Par Bastien Aubert - 25 Sep 2026, 00:00
Lucas Stassin (Séville)

Manon Stassin, soeur aînée de l’attaquant de l’ASSE Lucas, vient fêter ses 24 ans bien entourée. 

Manon Stassin a soufflé sa 24e bougie ! La sœur de Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) a partagé quelques moments de cette nouvelle année avec ses abonnés. Et visiblement, la fête était au rendez-vous.

Manon Stassin entourée de ses proches

Pour son anniversaire, Manon Stassin a publié plusieurs clichés de la soirée. Entourée de ses amies proches, elle a notamment immortalisé ce moment autour d’un joli gâteau. Mais la célébration ne s’est pas limitée à un simple anniversaire entre copines.

Bowling, moments de détente et ambiance festive étaient également au programme. Manon Stassin a même partagé une séquence devant la télévision, en train de suivre un match de son frère Lucas. Un clin d’œil forcément apprécié par les supporters de l’ASSE.

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Une série de clichés qui fait parler

Fidèle à son univers sur les réseaux sociaux, Manon Stassin a aussi dévoilé plusieurs looks au fil de la soirée, passant notamment par une tenue décontractée en pyjama avant de terminer sur une tenue plus habillée pour la soirée.

Une manière pour la sœur de l’attaquant stéphanois de partager les coulisses de son anniversaire avec sa communauté. De quoi offrir une jolie parenthèse festive autour de la famille Stassin, alors que Lucas continue, lui, de concentrer les regards sur les pelouses de Liga sous le maillot du Séville FC.

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