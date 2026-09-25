ASSE : Irvin Cardona en feu avant de retrouver Saint-Étienne !

Déjà auteur de quatre buts et cinq passes décisives avec l’ASSE cette saison, Irvin Cardona a également brillé sous le maillot de Malte. Buteur puis passeur décisif face à Andorre, l’attaquant stéphanois a largement contribué au précieux succès de sa sélection en Ligue des Nations (2-1).

Irvin Cardona ne compte visiblement pas profiter de la trêve internationale pour ralentir. Titularisé à la pointe de l’attaque maltaise face à Andorre, le joueur de l’ASSE a confirmé son excellente forme du moment en se montrant décisif sur les deux réalisations de son équipe.

Pour son entrée en lice en Ligue des Nations, Malte se déplaçait à l’Estadi de la FAF d’Encamp. Face à deux sélections proches au classement FIFA, la rencontre a rapidement tenu toutes ses promesses.

Un but splendide pour relancer Malte

Andorre a ouvert le score dès la 17e minute par l’intermédiaire de Guillaume Lopez. Mais les Maltais ont parfaitement réagi, portés par une connexion particulièrement efficace entre Teddy Teuma et Irvin Cardona.

À la 36e minute, l’ancien Rémois a lancé l’attaquant stéphanois dans la profondeur. Après un contrôle en extension, Cardona a éliminé son adversaire d’un petit sombrero avant de fusiller le gardien d’une demi-volée du pied droit.

Un superbe enchaînement qui a permis à Malte de rentrer aux vestiaires avec un score de parité. Pour Cardona, ce but marque également un retour au premier plan après trois rencontres sans trouver le chemin des filets avec l’ASSE.

Cardona rend la pareille à Teuma

L’attaquant des Verts ne s’est pas contenté d’égaliser. À la 81e minute, Kurt Shaw l’a trouvé à l’intérieur de la surface. Cardona est parvenu à empêcher le ballon de sortir avant de servir parfaitement Teddy Teuma en retrait.

Le milieu maltais n’a pas tremblé et a inscrit le but de la victoire. Menée au score, Malte a ainsi renversé Andorre pour s’imposer 2-1 lors de cette première journée de Ligue des Nations. matchcentre.mfa.com.mt

Avec un but et une passe décisive, Cardona a été le grand artisan de ce succès. Il porte désormais son bilan international à trois réalisations en neuf sélections.

Une excellente nouvelle pour l’ASSE

Cette prestation représente évidemment une très bonne nouvelle pour Ian Cathro. Depuis le début de la saison, Irvin Cardona s’est déjà illustré avec quatre buts et cinq passes décisives sous le maillot vert. Son efficacité avec Malte confirme qu’il traverse une période particulièrement positive.

La trêve de l’attaquant stéphanois sera néanmoins bien remplie. Après Andorre, Malte doit encore affronter le Liechtenstein le 27 septembre, Gibraltar le 1er octobre puis retrouver Andorre le 4 octobre.

L’objectif pour l’ASSE sera désormais de récupérer un Cardona en pleine confiance, mais également en bonne condition physique. S’il poursuit sur cette lancée, l’ancien Brestois pourrait devenir l’une des armes majeures des Verts dans la course au titre et à la remontée en Ligue 1.