Flashback, il y a un an : Quand l’ASSE faisait trembler Genesio : la comparaison qui en disait long

Il y a un an, Bruno Genesio s’inquiétait publiquement de la montée en puissance de l’ASSE version Horneland, au point d’en faire un modèle en Ligue Europa. Douze mois plus tard, le projet stéphanois a changé de mains, mais la dynamique et les ambitions restent bien ancrées dans le Forez.

Quand l’ASSE de Horneland inspirait la crainte : retour sur un automne bouillant

Le 25 septembre 2025, la cote de l’AS Saint-Étienne n’était pas qu’une affaire de Ligue 2. Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland sur le banc, les Verts affichaient une régularité bluffante et un style de jeu qui ne laissait personne indifférent. En témoigne la sortie de Bruno Genesio, alors entraîneur du LOSC, qui, à la veille d’un match européen, comparait Brann Bergen à l’ASSE d’Horneland : « Ils ressemblent au Saint-Étienne de Horneland, avec des joueurs techniques, très performants sur coups de pied arrêtés. » Une reconnaissance à peine voilée de la menace verte qui planait déjà au-dessus de la Ligue 2 et même perçue depuis l’étage supérieur. Les supporters vibraient pour cette équipe qui, sans moyens démesurés, s’appuyait sur une vraie identité et des valeurs retrouvées. Horneland avait réussi à bâtir un groupe conquérant, porté par une attaque efficace et une mentalité de gagneurs, à tel point que la montée semblait presque une formalité pour beaucoup.

Un an plus tard : nouveau coach, mêmes ambitions et promesses tenues

Douze mois plus tard, le décor a évolué mais la toile de fond reste étonnamment similaire. Eirik Horneland a laissé sa place à Ian Cathro, et pourtant, l’ASSE continue de caracoler en tête de la Ligue 2, fidèle à la promesse d’un groupe ambitieux. Les chiffres parlent : après sept journées, les Verts occupent la première place, avec cinq victoires et une seule défaite, et une attaque encore plus prolifique qu’à l’ère Horneland. Roland Romeyer ne s’y trompe pas : il voit déjà les Verts champions et de retour en Ligue 1. Sur le terrain, Cathro s’est appuyé sur une colonne vertébrale solide, avec Larsonneur, Naïr et Csongvai, tous titulaires indiscutables. Le club a su attirer des profils prometteurs, à l’image de Breum, déjà valorisé comme l’un des joueurs les plus bankables du championnat. Le contraste avec la prudence affichée par Genesio il y a un an est frappant : l’ASSE n’est plus simplement respectée, elle est attendue comme le favori naturel de la Ligue 2. Malgré quelques débats sur la communication ou des ajustements logistiques, la dynamique reste celle d’un club qui avance sans crainte, fort de ses convictions et de son travail de fond. Le projet Horneland a bien laissé une empreinte, et Cathro, malgré les comparaisons, marche dans ses pas avec une efficacité redoutable. Les supporters, eux, peuvent savourer : la promesse d’un renouveau, entrevue il y a un an, continue de se concrétiser semaine après semaine.