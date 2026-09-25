PSG Mercato : la nouvelle priorité de Luis Enrique snobe déjà Paris

Courtisé par le PSG, JJ Gabriel se rapprocherait d’un départ vers l’Espagne.

Le dossier JJ Gabriel se complique pour le PSG. À seulement 15 ans, le jeune talent de Manchester United attise les convoitises des plus grands clubs européens. Mais selon les dernières informations de la presse espagnole, le PSG pourrait perdre du terrain face au FC Barcelone et au Real Madrid.

D’après SPORT, l’entourage du joueur aurait fait savoir que sa priorité sportive se situait désormais en Liga. Le Bayern Munich et le PSG, également intéressés par son profil, se retrouveraient ainsi dans une position délicate.

Le PSG confronté à la concurrence du Barça et du Real Madrid

Le PSG, qui suit de près l’évolution de JJ Gabriel, voit deux concurrents espagnols prendre de l’épaisseur dans ce dossier. Le FC Barcelone disposerait d’un avantage affectif, le jeune Anglais ayant manifesté à plusieurs reprises son attachement au club catalan.

De son côté, le Real Madrid aurait formulé une proposition financière sensiblement supérieure à celle du Barça, toujours selon les informations relayées par la presse espagnole. Un élément qui pourrait peser dans les négociations, alors que le PSG doit lui aussi convaincre le joueur et sa famille.

Pour Paris, l’enjeu est donc de présenter un projet sportif suffisamment attractif pour rivaliser avec les deux géants espagnols.

Ali Barat, un acteur clé du dossier JJ Gabriel

Dans cette opération, Ali Barat occupe une place centrale. L’agent, en contact avec plusieurs grandes écuries européennes, recueillerait les différentes propositions avant de les transmettre au joueur et à sa famille.

Le représentant entretient des relations avec les dirigeants des grands clubs, notamment avec Deco, le directeur sportif du Barça. Ces derniers jours, les contacts se seraient intensifiés du côté catalan.

JJ Gabriel fêtera ses 16 ans le 6 octobre, une échéance importante pour son avenir. Selon AS, cette date pourrait permettre de clarifier sa situation et les possibilités d’un départ à l’étranger, sous réserve des conditions réglementaires applicables.

Pour le PSG, le compte à rebours est lancé. Si Paris reste cité parmi les prétendants, la préférence supposée du joueur pour l’Espagne pourrait sérieusement compliquer les plans parisiens.