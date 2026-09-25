À LA UNE DU 25 SEP 2026
[11:20]OM : le flop Roberto De Zerbi déjà sur le point d’être remplacé par un ancien parisien ?
[11:00]ASSE : l’avenir de Kévin Pedro déjà tout tracé ?
[10:40]FC Nantes : une vente record à 100 M€ se dessine pour Waldemar Kita !
[10:20]ASSE : Roland Romeyer a de la peine pour le FC Nantes, il annonce une très grande saison des Verts !
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand l’ASSE faisait trembler Genesio : la comparaison qui en disait long
[10:00]PSG Mercato : la nouvelle priorité de Luis Enrique snobe déjà Paris
[09:00]OM : Genesio tient une arme à 15 M€ prête à exploser pour lancer la saison !
[08:00]ASSE : Ian Cathro déjà lâché par une partie des supporters ?
[07:00]ASSE : la trêve internationale démarre en fanfare pour Cardona et Boakye !
[00:00]ASSE : bien entourée, Manon Stassin fête ses 24 ans et fait sensation !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : la nouvelle priorité de Luis Enrique snobe déjà Paris

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 10:00
Luis Enrique (PSG)

Courtisé par le PSG, JJ Gabriel se rapprocherait d’un départ vers l’Espagne.

Le dossier JJ Gabriel se complique pour le PSG. À seulement 15 ans, le jeune talent de Manchester United attise les convoitises des plus grands clubs européens. Mais selon les dernières informations de la presse espagnole, le PSG pourrait perdre du terrain face au FC Barcelone et au Real Madrid.

D’après SPORT, l’entourage du joueur aurait fait savoir que sa priorité sportive se situait désormais en Liga. Le Bayern Munich et le PSG, également intéressés par son profil, se retrouveraient ainsi dans une position délicate.

Le PSG confronté à la concurrence du Barça et du Real Madrid

Le PSG, qui suit de près l’évolution de JJ Gabriel, voit deux concurrents espagnols prendre de l’épaisseur dans ce dossier. Le FC Barcelone disposerait d’un avantage affectif, le jeune Anglais ayant manifesté à plusieurs reprises son attachement au club catalan.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

De son côté, le Real Madrid aurait formulé une proposition financière sensiblement supérieure à celle du Barça, toujours selon les informations relayées par la presse espagnole. Un élément qui pourrait peser dans les négociations, alors que le PSG doit lui aussi convaincre le joueur et sa famille.

Pour Paris, l’enjeu est donc de présenter un projet sportif suffisamment attractif pour rivaliser avec les deux géants espagnols.

Ali Barat, un acteur clé du dossier JJ Gabriel

Dans cette opération, Ali Barat occupe une place centrale. L’agent, en contact avec plusieurs grandes écuries européennes, recueillerait les différentes propositions avant de les transmettre au joueur et à sa famille.

Le représentant entretient des relations avec les dirigeants des grands clubs, notamment avec Deco, le directeur sportif du Barça. Ces derniers jours, les contacts se seraient intensifiés du côté catalan.

JJ Gabriel fêtera ses 16 ans le 6 octobre, une échéance importante pour son avenir. Selon AS, cette date pourrait permettre de clarifier sa situation et les possibilités d’un départ à l’étranger, sous réserve des conditions réglementaires applicables.

Pour le PSG, le compte à rebours est lancé. Si Paris reste cité parmi les prétendants, la préférence supposée du joueur pour l’Espagne pourrait sérieusement compliquer les plans parisiens.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot