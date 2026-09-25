OM : Genesio tient une arme à 15 M€ prête à exploser pour lancer la saison !

En difficulté défensivement, l’OM pourrait retrouver un second souffle si Nayef Aguerd parvient à revenir à son meilleur niveau.

L’OM traverse un début de saison compliqué. Fragilisé par les départs de plusieurs joueurs majeurs et une défense qui peine à trouver ses repères, le club phocéen cherche des solutions pour redresser la barre. Pour Romain Canuti, journaliste au Phocéen, l’une des clés de cette relance se trouve dans les pieds de Nayef Aguerd.

Nayef Aguerd, la clé pour relancer l’OM ?

Le défenseur marocain pourrait jouer un rôle déterminant dans la suite de la saison marseillaise. Encore en phase de reprise après une longue période perturbée par les blessures, l’ancien Rennais n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations. Tout proche d’un départ à la Real Sociedad l’été dernier, l’international valorisé à 15 millions d’euros est finalement resté à Marseille. Et son retour à 100 % pourrait considérablement changer le visage de l’équipe.

« Il y a une clé pour la suite, c’est l’amélioration de l’équipe qui dépend d’un joueur, c’est Nayef Aguerd. Si on a un Nayef Aguerd qui est à 100 %, cela peut changer le visage de l’équipe », a expliqué Romain Canuti, dans des propos relayés par Foot01.

Le journaliste insiste notamment sur les qualités défensives et techniques de l’international marocain, capable d’apporter de la sérénité dans la relance et de compenser les erreurs de ses partenaires grâce à sa vitesse.

« Tu as un vrai joueur qui est libéro au niveau de la relance et qui peut assurer les couvertures avec sa vitesse, cela nous change l’équipe », a-t-il ajouté.

Une défense marseillaise en quête de stabilité

Avec une défense centrale très amoindrie, encore plus avec la blessure de Cornelius, l’OM a besoin de repères dans son secteur défensif. Aguerd pourrait ainsi devenir un élément central du dispositif de Bruno Genesio, à condition de retrouver progressivement son meilleur niveau physique.

Le chantier est important : Marseille a encaissé 12 buts lors de ses cinq derniers matchs, un bilan qui illustre les difficultés actuelles de l’arrière-garde olympienne.

Le brassard de capitaine porté par Aguerd en fin de match contre le PSG témoigne également de la confiance placée en lui. Reste désormais à transformer ce statut en performances régulières. Si le Marocain retrouve son meilleur niveau, l’OM pourrait enfin tenir le patron défensif dont il a besoin pour se relancer.