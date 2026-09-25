FC Nantes : Kita négocie avec l’homme qui voulait reprendre l’ASSE

Après avoir tenté de reprendre l’ASSE avec le projet « Panthère Noire », Paulo Tavares serait aujourd’hui au cœur des négociations pour racheter le FC Nantes. Les discussions seraient déjà très avancées, mais l’énorme prix réclamé par Waldemar Kita pourrait encore faire capoter l’opération.

Un visage bien connu des observateurs stéphanois vient de refaire surface dans un autre dossier brûlant du football français. Paulo Tavares, ancien agent et conseiller sportif disposant d’un important réseau international, participerait activement au projet de reprise du FC Nantes.

Son nom avait déjà été associé à l’AS Saint-Étienne. Accompagné d’un groupe d’investisseurs français, il portait alors un projet baptisé « Panthère Noire » pour succéder à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Cette tentative n’avait finalement pas abouti et Kilmer Sports Ventures avait ensuite pris le contrôle des Verts. Mais Paulo Tavares n’a visiblement pas abandonné son ambition de s’investir dans un club historique du football français.

Après l’ASSE, Paulo Tavares vise le FC Nantes

Cette fois, c’est donc du côté de la Loire-Atlantique que l’homme d’affaires portugais tente d’avancer. Selon Télénantes, il agirait comme intermédiaire entre la famille Kita et plusieurs investisseurs étrangers intéressés par le rachat des Canaris.

Paulo Tavares pourrait même représenter la figure de proue de ce projet. Son rôle consisterait notamment à réunir les différents investisseurs et à mener les discussions avec Waldemar Kita.

Une première proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros aurait été déposée. Un montant important, mais encore très éloigné des exigences du propriétaire nantais.

Kita réclame 95 M€ pour vendre

Waldemar Kita attendrait environ 95 millions d’euros pour céder le FC Nantes. L’homme d’affaires franco-polonais, qui avait repris le club en 2007, ne souhaiterait pas brader son actif malgré la relégation en Ligue 2 et le contexte économique difficile traversé par le football français.

Près de 60 millions d’euros sépareraient donc encore l’offre évoquée et le prix demandé. Un écart considérable qui pourrait constituer le principal obstacle à la conclusion du dossier.

La situation serait pourtant plus avancée qu’elle n’y paraît. Selon L’Équipe, les négociations auraient dépassé le stade de la simple lettre d’intention. Les différentes parties travailleraient déjà concrètement sur les conditions d’une éventuelle vente.

Un accord encore possible ?

Le fossé financier reste important, mais la poursuite des discussions démontre que le projet mené par Paulo Tavares est considéré comme sérieux. Les investisseurs devront néanmoins consentir un effort majeur ou convaincre Waldemar Kita de revoir ses exigences à la baisse.

Le président nantais avait récemment reconnu avoir reçu plusieurs propositions, tout en insistant sur sa volonté de transmettre le club à des investisseurs capables d’assurer son fonctionnement à long terme.

Paulo Tavares semble désormais disposer d’une longueur d’avance. Après son échec dans le Forez avec le projet « Panthère Noire », il pourrait finalement concrétiser son ambition à Nantes.

Rien n’est encore signé et la question du prix reste déterminante. Mais les négociations seraient suffisamment avancées pour faire de ce dossier l’une des pistes les plus crédibles concernant l’avenir du FC Nantes. Un ancien candidat au rachat de l’ASSE pourrait ainsi devenir l’un des nouveaux hommes forts des Canaris.