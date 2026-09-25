PSG : un gros coup à 50 M€ pour mettre Mika Godts sous pression ?

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Recruté l’été dernier, Mika Godts peine encore à convaincre au PSG et à réellement concurrencer Khvicha Kvaratskhelia. Une situation qui pourrait inciter le club parisien à revenir sur la piste Charles De Ketelaere, avec lequel des discussions ont déjà eu lieu.

Le Paris Saint-Germain avait profondément remanié son secteur offensif lors du dernier mercato estival. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan contre 74 millions d’euros, les dirigeants parisiens avaient notamment misé sur Ferran Torres. Un choix immédiatement payant puisque le champion du monde espagnol a inscrit quatre buts lors de ses cinq premières rencontres de Ligue 1.

Dans le même temps, le PSG avait également recruté Mika Godts afin d’apporter une solution supplémentaire sur le côté gauche. Mais pour le moment, l’international belge éprouve des difficultés à s’imposer dans la capitale. Encore trop discret, il ne parvient pas à bousculer Khvicha Kvaratskhelia dans la hiérarchie offensive.

De Ketelaere confirme les contacts avec le PSG

Avant de finaliser certaines de ses opérations estivales, le PSG s’était aussi intéressé à un autre international belge : Charles De Ketelaere. Désormais âgé de 25 ans, le joueur de l’Atalanta a confirmé avoir directement échangé avec le club parisien.

« Il y a eu des équipes intéressées, mais quand tu vois les sommes de transfert sur le marché actuel, ce n’est pas toujours simple de partir. Je sais que l’Atalanta demandait beaucoup. Oui, je pense que ça tournait autour de cette somme de 50 millions d’euros. Mais il faut trouver une équipe qui mette ça », a-t-il expliqué dans un entretien accordé à La Dernière Heure.

Le Belge a ensuite reconnu que le PSG avait concrètement avancé sur son dossier : « J’ai parlé avec le PSG, mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. Je suis content à l’Atalanta. Je sais à quel point c’est important d’être titulaire depuis mon aventure à l’AC Milan. J’aimerais me battre un jour pour des titres. J’ai cette ambition, mais j’ai 25 ans et j’ai encore le temps. »

Une piste à surveiller pour le prochain mercato ?

Même si Charles De Ketelaere assure être heureux à Bergame, ses déclarations confirment que son profil plaît réellement aux décideurs parisiens. Sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs positions offensives correspondent parfaitement aux exigences du PSG.

Surtout, le club de la capitale pourrait être amené à renforcer de nouveau son attaque si Mika Godts ne parvient pas à franchir un cap au cours des prochains mois. Le jeune Belge conserve du temps pour inverser la tendance, mais la concurrence avec Kvaratskhelia semble actuellement déséquilibrée.

Estimé à environ 50 millions d’euros par l’Atalanta, De Ketelaere représenterait un investissement conséquent. Le contact est toutefois déjà établi et le joueur ne cache pas son ambition de rejoindre un jour une équipe capable de lutter pour les plus grands titres. De quoi faire de son nom une piste sérieuse à surveiller lors des prochaines périodes de mercato.