OM : le flop Roberto De Zerbi déjà sur le point d’être remplacé par un ancien parisien ?

Parti de l’OM pour rejoindre Tottenham, Roberto De Zerbi connaît des débuts catastrophiques en Angleterre. Malgré 400 millions d’euros investis, les Spurs occupent la dernière place de Premier League. Une situation explosive qui pousse déjà les supporters à réclamer le retour de Mauricio Pochettino.

L’aventure anglaise de Roberto De Zerbi tourne au cauchemar. Attendu comme l’homme capable de relancer Tottenham grâce à ses idées offensives et à sa philosophie ambitieuse, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne parvient pas à trouver la bonne formule.

Les résultats sont particulièrement inquiétants. Tottenham s’enfonce au classement et occupe désormais la dernière place de Premier League. Une situation difficilement acceptable pour un club qui a dépensé près de 400 millions d’euros afin de renforcer son effectif et de retrouver les premières places du championnat anglais.

De Zerbi déjà sous pression

Avec un tel investissement, les dirigeants londoniens espéraient assister à une progression rapide de leur équipe. Mais malgré les nombreuses recrues mises à sa disposition, Roberto De Zerbi n’a toujours pas réussi à imposer durablement son style.

Le technicien italien se retrouve donc logiquement en première ligne. Ses choix tactiques, son management et l’équilibre général de son équipe sont de plus en plus contestés par les supporters des Spurs.

L’ancien Marseillais avait pourtant quitté la cité phocéenne avec l’ambition de franchir un nouveau cap en Premier League. Quelques mois plus tard, son poste semble déjà fragilisé et les premières rumeurs concernant son éventuel successeur commencent à circuler.

Les supporters réclament Pochettino

Pour Tim Sherwood, ancien joueur et entraîneur de Tottenham, le choix des supporters ne ferait aucun doute en cas de départ de Roberto De Zerbi. Une grande partie du public londonien souhaiterait revoir Mauricio Pochettino sur le banc.

Le technicien argentin conserve une immense popularité auprès des fans. Entre 2014 et 2019, il avait permis aux Spurs de retrouver les sommets du football anglais et de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Une période encore considérée comme l’une des plus belles de l’histoire récente du club.

Son retour constituerait donc une solution rassurante pour des supporters lassés par les mauvais résultats. Pochettino connaît parfaitement l’environnement de Tottenham et possède déjà un lien fort avec le public.

🚨 LES SUPPORTERS DE TOTTENHAM RÉCLAMENT MAURICIO POCHETTINO 🇦🇷 !! 🔙💙



Derniers de Premier League malgré 400 M€ investis, les Spurs s'enfoncent sous Roberto De Zerbi 🇮🇹.



Tim Sherwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 assure que les fans préféreraient voir revenir le technicien argentin.



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Le passage à l’OM forcément scruté

Du côté de Marseille, la situation de Roberto De Zerbi ne passe évidemment pas inaperçue. Son départ avait suscité de nombreux commentaires, notamment après une aventure mouvementée sur le banc olympien.

Son échec actuel à Tottenham pourrait relancer les débats concernant son passage à l’OM. L’entraîneur italien reste reconnu pour la qualité de ses principes de jeu, mais ses méthodes exigeantes et son incapacité à obtenir rapidement des résultats sont de nouveau pointées du doigt.

Roberto De Zerbi dispose encore de temps pour inverser la tendance. Mais dans un club aussi ambitieux que Tottenham, les états de grâce sont souvent très courts. Si les Spurs continuent de s’enfoncer malgré les 400 millions d’euros investis, le retour de Mauricio Pochettino pourrait rapidement passer du simple souhait des supporters à une option très sérieuse pour la direction.