OL Mercato : Lyon prépare un joli coup à 2,5 M€, l’OM a déjà validé !

L’OL aurait activé la piste menant à Ali Maamar, le jeune latéral droit marocain d’Anderlecht, déjà associé à l’OM il y a quelques mois.

L’Olympique Lyonnais tient-il déjà son futur latéral droit ? D’après les informations d’Actu Foot Maroc, relayées ces dernières heures, l’OL serait très intéressé par Ali Maamar, actuellement à Anderlecht. Le club rhodanien aurait été séduit par les prestations du Marocain lors de la confrontation européenne entre les deux équipes.

Ali Maamar, une piste pour préparer l’après-Athekame ?

Âgé de 21 ans, Ali Maamar évolue au poste de latéral droit et possède la double nationalité belge et marocaine. Formé notamment à Anderlecht, il est lié au club belge jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt.

Le profil du Marocain pourrait particulièrement intéresser Lyon dans l’optique des prochains mois. Zachary Athekame est actuellement prêté à l’OL par l’AC Milan, sans option d’achat, ce qui oblige le club lyonnais à anticiper la suite au poste.

L’OM avait déjà été associé à Ali Maamar

L’OL n’est toutefois pas le premier club français à s’intéresser au jeune Marocain. L’Olympique de Marseille avait déjà été associé à Ali Maamar à l’automne 2025. Plusieurs médias avaient alors évoqué un intérêt de la direction marseillaise, notamment après les performances du joueur avec le Maroc U20.

Quelques mois plus tard, c’est donc l’OL qui semble avoir pris position dans le dossier. Le club lyonnais ne serait d’ailleurs pas seul : plusieurs formations anglaises auraient également pris des renseignements sur le joueur.

Pour l’heure, aucune offre concrète de Lyon n’a été annoncée et Anderlecht, qui compte sur Maamar, dispose encore d’une solide position avec son contrat courant jusqu’en 2028. Le dossier pourrait néanmoins devenir l’un des noms à suivre lors du prochain mercato.