OM Mercato : Benatia prêt à griller le PSG et le FC Barcelone pour un renfort surprise !

Alors que les yeux sont focalisés sur un potentiel remplaçant à Amine Gouri, l’OM pourrait miser sur une autre recrue au prochain mercato. Selon TransferFeed, le club phocéen s’intéresserait de très près à Ali Maamar, latéral de 20 ans appartenant à Anderlecht et actuellement à la Coupe du Monde U20. Suivi depuis plusieurs mois par le PSG et le FC Barcelone, le jeune international espoir belge d’origine malienne est valorisé à environ 2 millions d’euros et reste sous contrat jusqu’en 2028.

Maamar, un nouveau pari sur l’avenir à l’OM ?

Polyvalent, Maamar peut évoluer aussi bien à gauche qu’à droite. Une caractéristique qui séduirait particulièrement Roberto De Zerbi, à la recherche d’un renfort capable d’offrir des solutions supplémentaires sur les côtés. Avec la blessure de Facundo Medina et l’enchaînement des matchs, l’entraîneur italien de l’OM souhaite densifier ses couloirs pour éviter toute fragilité défensive à l’approche de l’hiver.

Doté d’une belle explosivité, d’une bonne lecture du jeu et d’un volume de course impressionnant, Maamar coche toutes les cases du profil moderne recherché par le coach phocéen. Anderlecht, conscient du potentiel de son joueur, ne compte cependant pas le brader. Des discussions pourraient rapidement s’engager si l’OM décide d’avancer sur le dossier.

Maamar, déjà suivi par le PSG, le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais, attire de plus en plus les regards. Reste à savoir si l’OM saura agir rapidement pour convaincre Anderlecht de lâcher sa pépite.