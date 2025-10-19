Dans sa vidéo après les matches de samedi, Pierre Ménès est revenu sur le 6-2 infligé par l’OM au Havre. En expliquant qu’il voyait les Olympiens continuer à surfer sur leur série de victoire.

Grand critique devant l’éternel, Pierre Ménès n’a, une fois n’est pas coutume, rien trouvé à redire sur la victoire de l’OM sur Le Havre (6-2) hier. Même le pénalty de l’égalisation n’a pas suscité plus d’émoi que ça chez lui. Selon lui, l’arbitre aurait dû soit accorder un pénalty et avertir Lloris, soit donner coup franc et l’expulser. Pas pénalty et carton rouge. Malgré cela, la victoire phocéenne ne souffre aucune contestation selon lui.

« Le vent d’euphorie qui doit régner sur la Canebière va durer un petit moment »

« Greenwood, qui faisait un match discret et était plus ou moins responsable de ne pas avoir suivi Kechta sur l’ouverture du score havrais, s’est réveillé. Il faut s’y faire, c’est un joueur d’à-coups. Il est capable de disparaître de la circulation et de se réveiller pour enchaîner les coups d’éclats. C’est ce qu’il a fait samedi soir en inscrivant un quadruplé, ce qui n’est pas si fréquent. Le vent d’euphorie qui doit régner sur la Canebière va durer un petit moment car, je le redis, le calendrier est quand même très favorable. »

Pas sûr que Pierre Ménès ait bien regardé le calendrier de l’OM car, dès la semaine prochaine, les hommes de Roberto De Zerbi seront à Bollaert…