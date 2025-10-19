Evidemment satisfait d’avoir vu son équipe largement dominer Le Havre (6-2), l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a quand même regretté les buts encaissés et n’accorde pas plus d’importance que ça au classement après 8 journées.

A l’image du numéro dix qu’il a été, Roberto De Zerbi manie avec grande habileté l’art du contre-pied. Après un mauvais résultat, l’entraîneur de l’OM aime dire du bien de ses joueurs et positiver. Après un carton comme celui d’hier soir face au Havre (6-2), il préfère faire la fine bouche, histoire de tempérer l’enthousiasme ambiant et s’assurer que ses joueurs ne s’enflamme pas. Ainsi, il a regretté les deux buts encaissés face aux Normands et prétendu qu’être leader après huit journées était anecdotique.

« Deux buts stupides »

« Je m’excuse d’avoir encaissé deux buts stupides qui nous privent d’avoir la meilleure attaque et la meilleure défense. Cette première place récompense Longoria, Benatia et les joueurs car nous avons un bon vestiaire. Mais on est le 18 octobre, pas le 18 mai. Être en tête après cette journée n’est donc pas très important. » Les deux buts encaissés, surtout le premier, étaient peut-être évitables mais loin d’être stupides…

RDZ a également pointé le fait que certains de ses joueurs n’étaient pas au niveau attendu : « Ce fut un match très difficile mais que nous avons gagné brillamment, malgré le fait que trois, quatre joueurs n’étaient pas en condition. Jouer un match de Ligue 1 n’est jamais facile. Quand tu finis aussi bien, tu as plus de chances de repartir bien que mal ». Qui étaient ces trois-quatre joueurs dans le dur ? Matt O’Riley, Angel Gomes, Emerson Palmieri et Paixao ?